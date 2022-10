Tous les anneaux de pouvoir expliqués : combien y en a-t-il et où ont-ils été créés ?

Connu sous le nom de « Blue Ring » ou « Air Ring ». Des trois anneaux de pouvoir elfiques, c’est le plus puissant. Il a été donné à Elrond par Gil-galad avant qu’il ne parte en tant que co-général de la dernière alliance d’hommes et d’elfes contre Sauron.

Parmi ses pouvoirs, le porteur de cet anneau est capable de soigner les blessures causées par le mal. Grâce à cet anneau, Frodon a pu être soigné après avoir été blessé avec un poignard Morgul.

Nenya, l’anneau blanc

C’est l’anneau que Galadriel porte dans l’œuvre originale de Tolkien, et celui que nous avons vu forgé à la fin de la première saison de The Rings of Power. Cet objet sert à tenir le mal à distance, ainsi qu’à éviter les effets redoutables du temps qui passe, il permet donc de tout conserver sans se détériorer. En fait, Nenya est l’explication de la raison pour laquelle le passage du temps est différent en Lothlórien, puisque sa portée d’effet est assez large. En fait, tant l’utilisateur que son entourage profitent de ses effets, ainsi que de la sagesse et de la compréhension qui en émanent.

Le seul anneau capable d’exercer une influence sur l’anneau blanc est précisément l’anneau unique, mais seulement lorsqu’il est proche. Grâce à lui, Galadriel a pu se réfugier des forces de Sauron.

Narya, l’anneau rouge

Aussi connue sous le nom de « Ring of Fire », c’est une bague en or avec un rubis incrusté. C’est l’anneau que Gandalf porte dès son arrivée en Terre du Milieu. Avant d’arriver entre ses mains, l’Anneau Rouge appartenait à Gil-Galad, qui possédait également la Vilya. Gil-Galad l’a donné à Círdan, qui l’a finalement donné à Gandalf.

Bien que Gandalf ne soit pas un elfe, il est le gardien du feu secret, la dernière flamme de la lumière. Étant le dernier des Istari, ils ont confié ce dernier anneau, qui est supposé être le moins puissant des trois.

Parmi ses pouvoirs, Narya permet à son porteur d’influencer les gens, essentiellement pour les motiver à faire des actes d’héroïsme. Gandalf l’a utilisé, pour ne citer qu’un exemple, lorsqu’il a réussi à libérer le roi Théoden.

Sept anneaux pour les seigneurs nains dans les palais de pierre

Un anneau a été forgé pour chacune des sept tribus ou maisons de nains. Un a été donné à chaque roi. Cependant, Sauron ne s’en est pas tiré, car par pur entêtement, les anneaux n’ont pas influencé les nains comme il le souhaitait. Par conséquent, Sauron a fini par les maudire.

Ces sept anneaux n’étaient pas aussi puissants que ceux qui étaient donnés aux elfes, et Tolkien n’a pas beaucoup écrit à leur sujet. Les nains qui les portaient ont fini par tomber au combat, on suppose donc qu’ils ont été volés et détruits par les énormes dragons de feu.

Le seul anneau qui semblait survivre était celui de Durin, mais malheureusement, cela finirait par revenir aux griffes de Sauron.

Neuf anneaux pour les hommes mortels condamnés à mourir

Ce que nous comprenons en tant que mortels, avec une espérance de vie humaine. Ils ont été créés par Celebrimbor sous la supervision de Sauron. Le but de Sauron avec ces neuf anneaux était de corrompre les hommes et de les tourner à ses côtés. Ils ont été donnés aux rois des hommes : trois d’entre eux étaient des Númenóréens noirs et un était un Homme de l’Est.

Ceux qui en sont venus à posséder ces anneaux étaient porteurs de capacités magiques, en plus d’être capables d’influencer la volonté d’autres personnes. Ils avaient également une durée de vie plus longue que la normale. Cependant, après une utilisation prolongée, le porteur finirait par s’estomper et deviendrait un Nazgûl.

Les neuf anneaux donnés aux mortels avaient plus ou moins les mêmes pouvoirs. Ils étaient invisibles pour tout le monde, mais visibles pour les détenteurs d’autres anneaux. Ces anneaux ont été détruits dès que l’Anneau Unique l’a fait. Cependant, l’anneau que possédait le Roi Sorcier a perdu ses pouvoirs, mais n’a pas été détruit. Ceux qui possédaient ces anneaux tombaient dans l’ombre.

un pour le seigneur des ténèbres

Le dernier anneau, et le plus important, était pour le Seigneur des Ténèbres sur le trône sombre au pays du Mordor, où se trouvent les ombres.

Dans One Ring, il représente le pouvoir de Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Il a été forgé dans les incendies d’Orodruin, sur le Mont Doom. Sa fonction principale n’était autre que d’exercer un contrôle sur les 19 autres. Lors de sa forge, Sauron devait déverser une partie de sa propre puissance dans le creuset, établissant à partir de ce moment un lien symbiotique entre l’objet et son maître. Sauron et l’anneau étaient condamnés à ne faire qu’un : il ne pourrait jamais mourir tant que l’anneau existerait. Mais d’un autre côté, il ne pourrait jamais exercer toute sa puissance sans la bague à son doigt. Son lieu de forge était le seul en Terre du Milieu capable de le détruire, ainsi Sauron garantissait son pouvoir et sa tyrannie.

Comme le raconte l’œuvre du Seigneur des Anneaux, Sauron a utilisé le pouvoir de l’Anneau Unique pour soumettre toute la Terre du Milieu jusqu’à ce qu’Isildur le lui prenne au combat. Les Dúnedain l’ont eu pendant un certain temps et en ont ressenti les effets. Cependant, elle meurt et tombe à l’eau avec lui. Pendant deux millénaires, l’Anneau Unique a été sous l’eau jusqu’à ce qu’il soit retrouvé par Déagol, qui a été tué par son cousin Sméagol pour s’emparer du joyau. De là, il passa à Bilbon et de lui à Frodon.

Quant à ses pouvoirs, il possédait tous les pouvoirs que le reste des anneaux. Les autres anneaux étaient désavantagés contre lui. Son porteur pouvait lire dans les pensées des porteurs du reste des anneaux et les asservir. Il a donné l’invisibilité à celui qui l’a utilisé. Il pourrait augmenter les capacités de son propriétaire et également motiver son porteur à l’utiliser et à tout faire pour ne pas le perdre, le corrompre et l’encourager à devenir un nouveau Seigneur des Ténèbres.