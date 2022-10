Tablettes E-ink : Kindle Scribe face à la concurrence

Avec le Kindle Scribe, Amazon entre officiellement sur le marché des liseuses inscriptibles, également appelées tablettes e-ink. Les fabricants bien connus de cette catégorie sont confrontés à une forte concurrence de la part d’un grand acteur. Le Kindle Scribe est livré avec son propre stylet et un écran de 10,2 pouces. Nous examinons comment le premier lecteur électronique inscriptible d’Amazon se compare à la concurrence de Remarkable, Kobo et Huawei.

Kindle Scribe : le nouveau challenger

Kindle Scribe est le premier Kindle enregistrable. (Photo : Amazone)

Pour la première fois sur un Kindle d’Amazon, Kindle Scribe vous permet de prendre vos propres notes. Non seulement vous pouvez remplir des pages vierges avec vos notes, mais vous pouvez également prendre des notes dans des livres et des documents PDF.

Pour que cela fonctionne aussi bien que possible, le Kindle Scribe est livré avec un stylet que vous pouvez fixer magnétiquement sur le côté de la tablette. Vous n’avez pas besoin de charger le stylet car il fonctionne avec une résistance électromagnétique et n’a donc pas besoin de batterie.

Si vous voulez un peu plus de fonctionnalités, vous devriez opter pour le stylet premium. Il a une gomme à la fin et un bouton de numérotation rapide. Ce dernier peut, par exemple, basculer rapidement entre le mode écriture et le surligneur.

L’affichage lui-même et la sensation d’écriture avec le stylet doivent être basés sur du vrai papier. Cependant, à quel point le Kindle Scribe ressemble vraiment au papier, nous ne pouvons pas le dire sans le tester. L’écran est de 10,2 pouces et a une résolution de 300 ppp.

Il manque à Kindle Scribe une fonctionnalité que possèdent la plupart des autres tablettes à encre électronique : la reconnaissance de l’écriture manuscrite. Au moins au lancement, la tablette ne devrait pas être en mesure de reconnaître votre écriture manuscrite et de la convertir en impression. Amazon aimerait remettre cette fonction plus tard.

Selon Amazon, la durée de vie de la batterie est «de plusieurs semaines». Basé sur une demi-heure de temps de lecture par jour, il devrait durer 12 semaines. Quant à l’écriture, c’est 3 semaines si vous écrivez une demi-heure par jour, selon la page Amazon du produit. Vous pouvez obtenir le Kindle Scribe avec 16, 32 ou 64 Go de stockage. Il débute aux alentours de 370 euros, avec un stylet standard et 16 Go de mémoire.

Remarkable 2 est principalement conçu pour la productivité. (Photo : Remarquable)

L’un des meilleurs chiens sur le marché des tablettes inscriptibles est le Remarkable 2. Le fabricant l’annonce comme la « tablette papier », ce qui indique qu’il écrit et lit sur la tablette e-ink comme du papier. Même le son du stylo sur papier est imité.

Remarkable 2 peut convertir votre écriture manuscrite en impression. Ici aussi, vous pouvez écrire des notes directement sur un document PDF et l’enregistrer. Par exemple, vous pouvez signer numériquement des documents sans avoir à les imprimer. Vous pouvez ensuite les partager avec votre smartphone ou votre ordinateur portable.

Cela ne fonctionne pas seulement avec les fichiers PDF, vous pouvez également partager des documents Microsoft Office avec la tablette à l’aide d’un plug-in et accéder au stockage en nuage depuis Google, Dropbox ou Microsoft OneDrive. En général, le Remarkable 2 est davantage conçu pour prendre des notes et lire des documents, mais vous pouvez également l’utiliser pour lire des livres électroniques.

Vous avez le choix entre deux stylets de saisie, le Marker et le Marker Plus. La variante Plus a une gomme intégrée et est disponible en noir, tandis que vous obtenez le marqueur de base en gris. Vous pouvez attacher les deux à la tablette magnétiquement.

Le Remarkable 2 dispose de 8 Go de stockage interne, soit la moitié de la capacité du plus petit Kindle Scribe. La batterie est de 3 000 mAh et dure environ deux semaines selon le fabricant. La deuxième génération de Remarkable coûte environ 350 euros.

Kobo Elipsa : le lecteur e-ink de Rakuten

Avec le Kobo Elipsa, Rakuten propose également sur le marché un lecteur e-ink qui concurrence le Kindle Scribe d’Amazon. Avec la liseuse Kobo, vous pouvez lire des livres de la boutique de livres électroniques Kobo et des articles en ligne que vous avez enregistrés dans Pocket. Il s’agit d’un module complémentaire de navigateur qui vous permet de marquer des articles pour plus tard.

Vous pouvez également utiliser l’Elipsa pour prendre des notes dans des livres ou des PDF. De plus, vous pouvez également créer vos propres cahiers, que vous remplissez entièrement avec votre contenu. Pour les stocker, la liseuse Rakuten prend en charge Dropbox. Avec lui, vous pouvez facilement importer et exporter des documents.

Le stylet de Kobo réagit à la pression que vous exercez pour écrire sur la tablette. Avec les deux boutons sur le côté, vous pouvez effacer ou marquer des textes. Le stylet fonctionne avec une pile AAAA remplaçable et ne fonctionne qu’avec les Kobo Elipsa et Sage.

Kobo est généreux en espace de stockage. Ici, vous obtenez 32 ​​Go donnés. Vous lisez et écrivez votre contenu sur un écran de 10,3 pouces. La Kobo Elipsa coûte environ 400 euros dans un pack avec housse et stylet.

Huawei MatePad Paper : la tablette avec un écran e-ink

Le MatePad Paper est une tablette avec un écran e-ink. (Photo : Huawei)

Avec le MatePad Paper, Huawei propose une tablette Android avec un écran e-ink. Non seulement vous pouvez lire des livres et des PDF et prendre des notes avec, mais vous avez également accès à l’App Store de Huawei (l’AppGallery). Cependant, le Play Store de Google manque ici, tout comme dans les smartphones Huawei modernes.

Cependant, la fonctionnalité en tant que tablette est sévèrement limitée en raison de l’affichage e-ink. D’une part, il garantit que l’écran ne peut afficher que du noir et blanc, et d’autre part, le temps de réponse est très lent. Vous pouvez surfer sur le Web et même regarder des vidéos avec le MatePad Paper. Mais cela fonctionne beaucoup mieux avec un smartphone, un PC ou une tablette avec un écran OLED ou LCD.

Cependant, le MatePad Paper est bien adapté aux livres audio car il possède ses propres haut-parleurs. Bien sûr, vous pouvez également l’utiliser pour lire des livres électroniques, afficher des PDF et les décrire et les enregistrer avec le Huawei M-Pencil. La tablette peut alors convertir votre texte en lettres majuscules.

Le MatePad Paper est fait pour vous si vous voulez une liseuse avec des fonctionnalités étendues, car il s’agit d’une tablette avec un écran e-ink qui exécute essentiellement toutes les applications de la boutique Huawei. Les jeux sont également théoriquement possibles. Cependant, le plaisir de jeu est susceptible d’être limité par l’affichage monochrome lent.

Selon Huawei, la batterie dure environ 28 jours en veille et vous obtenez 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage de données. La tablette papier Huawei coûte environ 500 euros.

Photo de couverture : Amazon