GM annonce le GMC Sierra Denali 2024 tout électrique à 107 000 $

Tourné vers l’avenir : General Motors embrasse pleinement sa poussée d’électrification avec l’annonce récente du tout premier pick-up Sierra EV. Le Sierra EV Denali Edition 1 offrira une autonomie estimée à 400 miles avec une charge complète. Il sera compatible avec les systèmes de charge rapide publics de 800 volts CC pouvant fournir jusqu’à 100 miles d’autonomie en seulement 10 minutes.

L’Onboard Power Station Pro, quant à elle, transforme le camion en une « source d’alimentation mobile » avec jusqu’à 10,2 kW d’alimentation externe lorsqu’elle est associée à la barre d’alimentation Ultium en option.

Parmi les autres équipements remarquables, citons un système d’infodivertissement à écran tactile de 16,8 pouces, une technologie d’assistance au driver mains libres, une suspension adaptative pour élever ou abaisser le camion de deux pouces pour un confort ou une garde au sol accrus, un freinage à la demande régénéré, des modes de conduite personnalisables et quatre roues motrices dirigez avec CrabWalk comme sur le Hummer EV pour une meilleure maniabilité dans les espaces restreints. Un eTrunk monté à l’avant offre un espace de chargement supplémentaire verrouillable et résistant aux intempéries et le lit extensible MultiPro Midgate offre plus d’espace lors du transport d’articles longs.

Le groupe motopropulseur Ultium génère une puissance estimée à 754 chevaux et un couple de 785 lb-pi en mode Max Power, ce qui est assez bon pour propulser le pick-up costaud de zéro à 60 mph en moins de 4,5 secondes. Les véhicules électriques haut de gamme comme celui-ci, même les gros pick-up, ne sont pas une blague lorsqu’il s’agit de sprinter hors de la ligne grâce à leur livraison de couple instantanée et à leurs systèmes à quatre roues motrices. La capacité de remorquage maximale est évaluée à 9 500 livres.

L’année dernière, la société mère GM a déclaré qu’elle visait à éliminer les émissions d’échappement des nouveaux véhicules légers d’ici 2035. Cela est conforme aux efforts d’États comme la Californie et New York pour rendre obligatoires les véhicules zéro émission à la même date.

Le Sierra EV Denali Edition 1 2024 sera disponible au début de 2024 avec un PDSF à partir de 107 000 $ plus les frais du concessionnaire. Les parties intéressées peuvent s’inscrire sur une liste d’attente sur le site Web de GMC pour lancer le bal. GMC présentera les versions Sierra EV AT4 et Elevation avec l’année modèle 2025, nous dit-on.