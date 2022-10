Une vidéo sur l’évolution de l’homme fait peur aux réseaux sociaux : elle est créée avec l’intelligence artificielle

Le désarroi des internautes montre qu’il manque une éducation sur l’intelligence artificielle, l’artiste du clip a raconté comment la vidéo a été réalisée.

Ce n’est pas la vision d’une intelligence artificielle qui révèle un futur dystopique. Même si ça en a l’air. Sur Twitter, un clip retraçant l’évolution humaine en 30 secondes est devenu viral. Il a été visionné plus de 9 millions de fois. Cela commence avec un singe, se termine par des extraterrestres monstrueux qui se fondent dans un état liquide. Le résultat est une vidéo ouvertement inspirée de Alien de HR Gyges avec les traits oniriques de 2001 A Space Odyssey.

Il s’appelle L’évolution de l’homme, l’auteur est l’artiste Fabio Comparelli, qui a créé le clip en utilisant l’intelligence artificielle. Il est né en Italie mais vit en Suisse et a 34 ans. Marques Brownlee, un youtubeur américain considéré comme l’un des meilleurs experts en technologie, l’a rendue virale en la partageant sur Twitter. Son commentaire sur le clip est un « Oh non… » inquiet.

Il n’y a pas d’éducation pour comprendre l’intelligence artificielle

Il y a ceux qui croient que l’intelligence artificielle peut se transformer en une Cassandre post-humaine qui lance des prophéties. Pour cette raison, de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont mal interprété le clip. Ils croyaient qu’il était généré indépendamment par une IA.

Sur Twitter ils écrivent : « Est-ce que la réalité virtuelle peut vraiment faire ça ? », Ou : « Je crois en l’IA », d’autres, « mais c’est terrifiant ». Il y a ceux qui essaient de contester la vidéo : « C’est diabolique. Nous n’avons pas commencé comme des singes et nous ne sommes pas destinés à finir comme des robots. » Parmi les commentaires, il y a ceux qui tentent d’expliquer que l’IA ne peut pas créer de contenu original à partir de rien, mais ils sont une minorité.

Le problème est qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de culture sur l’intelligence artificielle, considérée par beaucoup comme un système autonome capable de générer des mondes et, dans ce cas, des prédictions apocalyptiques. Ce n’est pas ainsi. Comme l’explique l’auteur de la vidéo, l’IA reflète, avec une marge de variabilité, les indications de ceux qui l’utilisent. C’est un outil qui permet d’expérimenter, de créer et d’enrichir les disciplines artistiques.

Comment la vidéo a-t-elle été créée ?

Comparelli a utilisé l’algorithme Stable Diffusion développé par Stability IA, qui utilise l’apprentissage en profondeur pour produire des images basées sur une description textuelle. En fait, chaque image a été générée suite aux entrées de l’artiste. Le singe, puis l’homme préhistorique, médiéval, moderne, le cyborg, l’extraterrestre et enfin l’état de l’information pure. Ce sont toutes les étapes que Fabio Comparelli a dictées à l’intelligence artificielle qui a créé les images.

Le logiciel devait être informé de chaque détail. Le sujet, le décor, les couleurs, qu’il fasse jour ou nuit, le style artistique auquel il doit s’inspirer. 55 000 images ont été générées pour le clip The Evolution of Man. Ensuite, l’artiste a choisi les meilleurs, les a placés côte à côte sur une timeline, a ajouté les transitions et a posté la vidéo sur Instagram.