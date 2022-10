Bungie va ressusciter Marathon en tant que tireur de survie

Quelque chose à espérer : Avant Halo et Destiny, la série de tir à la première personne pour laquelle Bungie était connue était Marathon. Des rapports récents indiquent que la société prévoit de redémarrer son classique des années 1990, bien que dans un format très différent de la trilogie originale et peut-être plus adapté aux goûts FPS modernes.

Des sources ont déclaré à Insider Gaming cette semaine que Bungie Software prévoyait la première nouvelle entrée de sa série classique Marathon depuis plus de 25 ans. Les rapports décrivent le nouveau titre comme un jeu de tir « d’extraction », un peu comme Battlestate’s Escape from Tarkov ou Crytek’s Hunt: Showdown.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Bungie a sorti une trilogie de jeux de tir à la première personne pour Macintosh dans les années 90 appelée Marathon. Certains considéraient l’entrée initiale de 1994 comme la réponse du Mac à Doom, qui avait popularisé les jeux de tir à la première personne l’année précédente. Le Marathon original a également été le premier jeu de tir à introduire le regard de la souris de haut en bas, qui est rapidement devenu la norme grâce à des jeux influents ultérieurs comme Quake. Certains éléments de la série la plus célèbre de Bungie, Halo, sont originaires de Marathon.

Les trois jeux Marathon originaux sont disponibles gratuitement sur Windows, macOS, iOS et Linux depuis plus d’une décennie.

Contrairement à ses prédécesseurs, le nouveau titre de Marathon ne sera pas un jeu de tir traditionnel basé sur une campagne si les rumeurs s’avèrent vraies. Au lieu de cela, Bungie planifie ce que certains ont commencé à appeler un tireur « d’extraction ».

Après les missions de sélection et les chargements, le jeu demandera aux joueurs de rechercher des objets, d’atteindre des objectifs et d’essayer de s’échapper en toute sécurité. Semblable à Hunt et Tarkov, les joueurs perdent tout leur butin s’ils meurent avant de s’échapper. Les tireurs basés sur l’extraction impliquent généralement un gameplay joueur contre joueur contre ennemi (PvPvE), dans lequel les joueurs doivent affronter à la fois des adversaires humains et IA.

Bien que Bungie plonge dans le passé, il le fait pour créer quelque chose de similaire à son travail le plus récent – ​​le Destiny en ligne. Bungie voudrait que le nouveau Marathon soit un titre de service en direct « ultime », offrant des récompenses et une progression sur plusieurs saisons.

Des rumeurs ont fait allusion à ce que Bungie pourrait préparer depuis un moment. Les rumeurs de développement de Destiny 3 sont apparues il y a quatre ans. Lors d’un appel aux résultats du troisième trimestre 2021, le nouveau propriétaire de Bungie, Sony, a confirmé ses ambitions d’utiliser Bungie pour lancer 10 jeux de service en direct avant mars 2026. L’un d’eux pourrait être le projet de Bungie portant le nom de code Matter et le nouveau titre Marathon.

Sony a récemment sorti de nombreux jeux à succès axés sur l’histoire comme God of War, The Last of Us et Horizon, mais peu de jeux en direct par rapport à Microsoft (Forza, Halo, Sea of ​​Thieves) ou Ubisoft (Rainbow Six, The Division). La nouvelle initiative de Sony vise à tirer parti de l’expertise de Bungie pour diversifier son portefeuille.