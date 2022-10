Si vous marchez avec votre smartphone à la main, vous êtes un « smombie », dit Treccani

Le néologisme vient de la fusion entre smartphone et zombie. Le premier événement remonte à 2015.

Nous en avons tous rencontré un. Ils marchent apparemment sans but. Ils sont plus lents que la moyenne. Ils se déplacent le long des murs car leur champ de vision est beaucoup plus petit que le nôtre. Leur visage est constamment éclairé par une lumière argentée. Et si vous ne les avez jamais rencontrés, alors vous êtes l’un d’entre eux. Le vocabulaire Treccani a introduit parmi ses mots « smombie », un néologisme formé par l’union de deux mots : smartphone et zombie.

La définition fournie par le dictionnaire prévient d’emblée du danger de cette techno-chimère : « Ceux qui marchent dans la rue sans lever les yeux de leur smartphone, risquent de trébucher, de se heurter à d’autres personnes, de traverser la route de manière dangereuse. » protocole, après la première description il y a toutes les occurrences, la première qui est enregistrée est signée par Stefano Bartezzaghi et se trouve dans un article de 2015 de Repubblica qui analyse les résultats de l’enquête « Vocabulaire jeunesse de l’année ».

La technologie change encore le langage

Le réseau, les réseaux sociaux, les jeux vidéo et le monde de la technologie en général restent une excellente zone de chalandise dans laquelle les linguistes sélectionnent de nouveaux termes. L’un des derniers était « grincer des dents ». L’Accademia della Crusca l’a signalé comme l’un des nouveaux mots entrés dans le lexique italien en janvier 2021. Si vous n’en avez jamais entendu parler, nous vous renvoyons à sa définition : « Gênant, dit de scènes et de comportements d’autrui qui suscitent l’embarras et malaise chez celui qui observe ».

Les nouveaux mots de l’Accademia della Crusca

Pour les amateurs de néologismes, l’Accademia della Crusca a consacré une section de son site Web aux « Nouveaux Mots ». Ici, des fiches d’information approfondies sont consacrées à tous les mots qui sont entrés dans l’usage courant de la langue italienne ces dernières années. Avec un avertissement en bonne et due forme : « Si la rédaction consacre une fiche approfondie à un mot, cela ne veut pas dire qu’elle en promeut l’usage ». Pour le moment « smombie » n’a pas encore mérité un reportage approfondi, mais en revanche on retrouve le très populaire « armocromia », l’argot « bufu » et le désormais lointain « contact tracing ».

L’image de couverture a été créée avec l’intelligence artificielle Dall-E.