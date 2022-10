Ces baskets Simpsons x Adidas sont la meilleure chose que vous verrez aujourd’hui

La partie pour le tout : les chaussures qui rendent hommage à Marge Simpsons

La série ‘Adidas Superstars : The Simpsons’ a un nouveau membre. Il s’agit d’une édition au design des plus amusants, puisque toute la chaussure a été recouverte de molleton bleu – un type de laine légèrement traitée et très pelucheuse qui est généralement utilisée pour la doublure et l’isolation des vestes – qui simule les cheveux de la mère de Bart, Lisa et Maggie.

Une chaussure pour enfant avec des matériaux recyclés

Selon Adidas, 50% de matériaux recyclés ont été utilisés pour fabriquer le produit. La chaussure a la figure du personnage sur les côtés. Le reste de la chaussure est assez simple, avec un embout et une semelle blancs, un talon avec les logos Adidas et The Simpsons et des lacets blancs.

Dans ce cas, le modèle a été réservé aux plus petits de la maison, puisqu’aucune variante pour adultes n’a été mise en vente pour le moment. Tant mieux pour eux, car une pantoufle recouverte de laine doit être la chose la plus chaude que vous puissiez mettre à vos pieds maintenant que l’hiver approche.

Prix ​​et disponibilité

Les nouvelles Adidas Superstars de Marge : les baskets Simpsons sont désormais disponibles sur le site Adidas. Comme d’habitude dans ces cas, ils ont une disponibilité limitée, il est donc possible qu’ils se vendent et ne soient pas réapprovisionnés après l’épuisement des stocks.

Selon le modèle, il en coûte 70 ou 75 euros. L’ensemble des pointures va du 19 au 36. Il en va de même pour la sneaker Superstar 360, un modèle assez similaire qui reprend le design de Snowball, le chat de Lisa – ou plutôt les chats.

Le public a raison. Ce modèle devrait exister !

Peu de temps après la publication de ce modèle de chaussure, il y a eu un commentaire assez récurrent et qui nous a beaucoup plu. À tel point que non seulement nous sommes surpris qu’il n’existe pas, mais nous pensons également qu’il pourrait s’agir du prochain design Adidas x The Simpsons à être lancé sur le marché.

Parce que faire une pantoufle pelucheuse avec les cheveux de Marge, c’est du génie, mais… Et une pantoufle Homer coincée dans les buissons ? Combien de personnes seraient prêtes à payer pour porter l’un des mèmes les plus drôles de toute la série sur leurs pieds ?

Voici notre conception conceptuelle réalisée dans Photoshop, au cas où quelqu’un n’aurait pas en tête ce que nous imaginions. Vont-ils sortir ce modèle ? Avons-nous donné une idée géniale à Adidas sans nous en rendre compte ?