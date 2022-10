Quelqu’un a écrit une application Javascript qui émule avec précision Windows 95 sur presque toutes les plates-formes

Jeudi de retour : aspirez-vous à l’époque où les systèmes d’exploitation étaient plus simples et moins gonflés ? Si vous avez de bons souvenirs des premiers jours de Microsoft Windows et que vous souhaitez une solution nostalgique rapide, au lieu de sortir cet ordinateur portable de 1995 du grenier, téléchargez simplement Windows 95.exe.

Vous avez peut-être entendu parler d’un programmeur nommé Felix Rieseberg. Il était ingénieur principal et directeur de l’ingénierie chez Slack avant de travailler pour le constructeur d’infrastructures financières Stripe. Il aide également à maintenir Electron.

Electron est un framework open source qui utilise les technologies Web pour créer des applications de bureau. Plus précisément, Electron prend des programmes écrits en Javascript avec un backend Node.js et les rend dans un moteur Chrome – à ne pas confondre avec le navigateur Chrome autonome.

Depuis 2018, Rieseberg travaille tranquillement sur un projet qui recrée Windows 95 sous la forme d’un fichier exécutable compact, et c’est plutôt cool. Il a publié la version la plus récente, Windows95 v3.1.1, il y a environ deux semaines, et elle a attiré l’attention de BetaNews plus tôt cette semaine.

L’application fonctionne sur Windows, macOS et Linux, avec des versions dédiées pour les architectures 32 bits, 64 bits et Arm. Le programme est très léger, allant de 234 Mo à 313 Mo, selon la plate-forme.

Nous avons pu l’essayer sur macOS Monterey (version 12.6), et il émule assez bien Windows 95, y compris ses instabilités occasionnelles. Il exécute même Doom, qui est préinstallé avec quelques autres jeux tiers. Les classiques de Microsoft (Minesweeper, Solitaire, Hearts et FreeCell sont là sous Accessoires dans le menu Démarrer. Et n’oublions pas les bons vieux MS Paint, Notepad et Calculator juste là dans le même dossier. Le son est cassé pour Mac depuis qu’il est toujours sur la version 3.0.0, mais cela aurait été corrigé dans la version 3.1.1 pour Windows.

Le voisinage réseau est présent, mais nous n’avons pas pu le faire fonctionner avec notre hardware réseau moderne, ce qui est regrettable car il existe une version fonctionnelle de Netscape Navigator sur le bureau, qui a hâte de lutter avec les sites Web modernes. Et n’oublions pas ces excellents installateurs Internet pré-emballés, comme AOL, AT&T WorldNet et Prodigy, que nous aimions tous tellement supprimer immédiatement.

Le programme dispose également d’un émulateur de disquette. Vous êtes censé pouvoir monter une image disque (.img) puis l’exécuter à partir du lecteur A: du Poste de travail, mais nous n’avions pas d’anciens fichiers de disquette à portée de main. Peut-être que certains lecteurs peuvent laisser un commentaire s’ils trouvent un moyen d’accéder à Internet avec.

Dans l’ensemble, Windows95.exe est un voyage amusant dans le passé, mais ce n’est pas quelque chose que la plupart des gens trouveront assez utilitaire, même s’ils peuvent faire fonctionner le réseau. Cela vaut totalement le téléchargement, ne serait-ce que pour jouer à Doom pendant un certain temps. Toutes les versions peuvent être trouvées sur GitHub.