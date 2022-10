Terrifier 2 provoque des vomissements et des évanouissements dans les salles, de quoi diable s’agit-il ?

Êtes-vous déjà allé au cinéma et l’avez-vous regretté quelques minutes après être entré dans la pièce ? Quelque chose comme ça est arrivé aux braves qui sont allés voir Terrifier 2 aux États-Unis. Ce qui aurait dû être juste un autre film d’horreur est devenu un phénomène viral en raison des vomissements et des évanouissements qui se produisent dans les salles. Et, bien que beaucoup sachent qu’il y a une forte probabilité de jeter le pota en pleine projection, il semble que cela, et aucun autre, soit devenu la grande attraction du film.