Elon Musk dit qu’il est "trop payer" pour Twitter mais croit toujours en son incroyable potentiel

En bref : Elon Musk a fait la lumière sur son rachat de Twitter et les 44 milliards de dollars que cela lui coûte. La personne la plus riche du monde a loué l’incroyable potentiel de la plateforme, mais a admis qu’il « payait manifestement trop cher » pour l’entreprise.

S’exprimant lors de l’appel aux résultats de Tesla hier, Musk a abordé l’accord Twitter de longue date et controversé qui a été annoncé pour la première fois en avril. Après que le PDG du constructeur automobile se soit retiré de l’acquisition suite à des affirmations selon lesquelles Twitter mentait sur le nombre de faux comptes / bots sur le site, Musk a finalement accepté de procéder à l’achat au prix initial de 54,20 $ par action plus tôt ce mois-ci, ce qui rend l’ensemble accord d’une valeur d’environ 44 milliards de dollars.

L’achat de Twitter est un accélérateur pour créer X, l’application de tout – Elon Musk (@elonmusk) 4 octobre 2022

« Bien qu’évidemment, moi-même et les autres investisseurs payons manifestement trop pour Twitter en ce moment, le potentiel à long terme de Twitter est à mon test un ordre de grandeur supérieur à sa valeur actuelle », a déclaré Musk dans un appel transcrit par Tim Levin d’Insider.

Fait intéressant, il y a des rapports selon lesquels Musk et Twitter ont presque accepté de réduire le prix d’acquisition à 50 $ par action, mais la société aurait fait des demandes supplémentaires dans le cadre de la remise que les avocats de Musk n’accepteraient pas.

Après que Twitter ait poursuivi Musk en réponse à son retrait de l’accord, le milliardaire a critiqué l’entreprise, l’accusant de mentir sur le nombre de faux comptes qui peuplent la plateforme. Il a même défié le PDG Parag Agrawal de participer à un débat public sur la question.

« Je suis enthousiasmé par la situation de Twitter, car je connais évidemment incroyablement bien leur produit », a-t-il déclaré. « Et je pense que c’est un atout qui languit depuis longtemps mais qui a un potentiel incroyable. »

Peu de temps après qu’il a été révélé que l’acquisition de Twitter était de retour, Musk a demandé au juge président de la procédure judiciaire entre les deux, Kathaleen McCormick, de suspendre tout litige alors qu’il cherchait à obtenir un financement pour l’accord. McCormick a accepté la demande. Les avocats de Twitter n’étaient pas satisfaits, mais le juge a ajouté une mise en garde : les deux parties ont jusqu’à 17 heures le 28 octobre pour conclure la transaction, sinon le procès commencera le mois prochain. Ce délai n’est qu’à huit jours.

Mais les commentaires de Musk suggèrent que l’accord se rapproche de plus en plus de sa conclusion. Un autre signe possible que la saga pourrait toucher à sa fin est survenu lundi lorsque Twitter a gelé la capacité de son personnel à accéder ou à échanger des actions sur son Equity Award Center. Un test sur la FAQ des employés disait: « Ce gel permet à Schwab d’effectuer le rapprochement final des comptes des employés avant la clôture de l’acquisition. »