Tout sur les jeux Silent Hill : 25 ans d’horreur

Cela oui, ces derniers temps, des informations sont apparues qui indiquent qu’il est très possible que nous ayons bientôt des nouvelles d’un futur épisode que, même aujourd’hui, personne ne sait quelle entreprise développera : peut-être Hideo Kojima (à cause de ce qu’il était chez Konami) ? Ou Sony pour leur PlayStation ? Et si c’était Microsoft d’avoir un niveau exclusif sur Xbox ? Toutes les possibilités sont ouvertes et nous verrons laquelle finira par prendre forme.

Tous les jeux Silent Hill

Il faut dire que malgré cette aura de génie qui entoure la franchise, en réalité Silent Hill est une série de jeux avec des hauts et des bas, avec des moments glorieux mais d’autres parfaitement oubliables, sans doute à cause de la volonté de Konami de trop l’exploiter de manière très courte période de seulement 13 ans.

Ensuite, nous vous laissons tous les jeux apparus dans la saga Silent Hill.

Colline silencieuse (1999)

Sorti à l’origine pour PlayStation (PSX), il a ensuite eu des versions pour PSP et une autre pour Game Boy Advance, très éloignées de l’original. Il a captivé les locaux comme les étrangers par son approche et un cadre superbe qui faisait une vertu d’une limitation de la console : le brouillard qui recouvre tout et s’avérait pratique pour les programmeurs pour économiser la charge graphique sur le matériel. Attention quand même à Konami ! qui savait parfaitement lire ce que le marché réclamait. Ici, nous apprendrons l’histoire de Harry Mason, qui entre dans Silent Hill pour chercher sa fille, même s’il découvrira bientôt les horreurs qui s’y cachent et l’étrange culte qui unit le monde réel à celui des morts.

Colline silencieuse 2 (2001)

Le succès retentissant du premier jeu sur PSX a conduit Konami à ne pas attendre longtemps pour un suivi sur PS2. Maintenant, nous allons entrer dans le skin de James Sunderland, qui reçoit une étrange carte de sa défunte épouse lui demandant de se rendre à Silent Hill pour la rencontrer dans un endroit spécial pour eux deux. Comme dans le cas du premier jeu, le culte qui a ensorcelé toute la ville et certaines créatures plus abominables feront bientôt leur apparition. Un an plus tard, Konami a sorti Silent Hill 2 Restless Dreams pour Xbox qui s’est également retrouvé avec des versions pour PS2 et PC.

Colline silencieuse 3 (2003)

Après les événements survenus dans Silent Hill 2, Konami a choisi de revenir aux origines et de sauter 17 ans dans le futur par rapport à ce que nous avons vécu dans le premier titre. De cette façon, les Japonais ont sauté ce qui a été raconté à travers le personnage de James Sunderland et nous rencontrerons Heather Mason, qui est traînée dans la ville après avoir vécu un étrange cauchemar qui lui révèle qu’elle fait partie du culte qui s’y déroule. Le jeu est sorti sur PS2 et PC.

Silent Hill 4 La chambre (2004)

Ce jeu a été développé en parallèle à Silent Hill 3, par une équipe différente et au début il n’était pas prévu qu’il fasse partie de la franchise, mais Konami a décidé de ne pas le faire. Ici, la saga commence déjà à se tordre en raison d’une surexploitation qui a montré des signes de manque d’idées neuves pour surprendre les joueurs. Pourtant, il a eu un certain succès malgré sa décision de ne pas situer son histoire dans la ville de Silent Hill, mais plutôt à South Ashfield.

A cette occasion, on s’occupe du sort d’Henry Townshend qui vit un horrible épisode lorsque, dans sa propre maison, un portail dimensionnel apparaît qui l’emmène sur la même scène du jeu. Une ville qui, d’une certaine manière, semble être liée à ce qui s’est passé à Silent Hill. Il est venu à l’origine sur PS2, Xbox et PC.

Origines de Silent Hill (2007)

Il est pratiquement mathématique qu’après plusieurs tranches d’un certain succès, quelqu’un pense que c’est une bonne idée d’explorer les origines de tout. Ainsi dit et fait : Silent Hill Origins est une préquelle du premier jeu vidéo, qui nous emmène dans le même scénario que nous avons vu sur PSX mais en changeant le protagoniste. Un Travis Grady qui cherche des informations sur une fille qu’il a sauvée d’un incendie et qui n’arrête pas de le tourmenter tous les jours. Ce jeu est sorti sur PS2 et PSP.

Silent Hill L’évasion (2008)

Avec l’arrivée dans les dernières années de la première décennie des années 2000 des smartphones, les entreprises ont recherché des affaires en leur apportant leurs franchises les plus célèbres. Preuve de ce désir est ce jeu qui nous déplace simplement à travers des scénarios labyrinthiques où apparaissent des ennemis familiers de la saga. Vous n’avez qu’à leur tirer dessus et le tour est joué. Vous avez déjà un autre Silent Hill.

Retrouvailles de Silent Hill (2009)

Initialement sorti sur PS3, Xbox 360 et PC, ce jeu nous met dans le skin d’Alex Shepherd, un ex-US Marine qui prend la décision de retourner dans sa ville natale qui n’est autre que… Silent Hill !! L’histoire nous raconte la douleur due à un tourment qui tourmente notre protagoniste et qui a à voir avec la disparition de son petit frère et les circonstances entourant cet événement. Il va sans dire que, d’une certaine manière, on revient aux origines de la saga et de l’étrange culte qui s’y déroule.

Souvenirs brisés de Silent Hill (2010)

Il ne suffisait pas à Konami d’avoir sorti sept jeux en dix ans (sans compter les compilations et collections) pour qu’ils n’hésitent pas à en mettre un autre en vente sur Wii, PSP et PS2 qui était déjà trop dans ce qui avait été vu jusqu’à ce moment. Avec ce Silent Hill Shattered Memories, nous revenons pratiquement au premier jeu, à la fois pour le protagoniste, Harry Mason, et pour ce qui le mène à cet endroit maudit comme la disparition de sa fille.

Le jeu est une réplique de Silent Hill de 1999, sauf qu’il met l’action dans une sorte d’univers alternatif, avec un développement quelque peu différent qui était particulièrement excitant pour les vrais fans de la saga qui ne craignaient pas que Konami leur donne une nouvelle portion de quelque chose qu’ils avaient apprécié auparavant. Si vous n’y avez pas joué, essayez-le.

Averse de Silent Hill (2012)

Ce jeu nous ramène dans la ville de Silent Hill, seulement maintenant le protagoniste est un autre personnage complètement inconnu des fans de la saga Konami. Il s’appelle Murphy Pendelton, un prisonnier qui vient en ville avec l’intention de nous faire part de son passé (orageux). À cette occasion, les Japonais ont choisi de changer pratiquement la carte de la ville, ainsi que bon nombre des scénarios les plus emblématiques et les plus connus de la franchise. Vous l’avez pour PS3 et Xbox 360.

Livre des souvenirs de Silent Hill (2012)

Jusqu’à aujourd’hui, c’est la dernière version de la franchise, qui a atterri sur PS Vita et nous ne pouvons pas le considérer comme un jeu qui représente la saga. Il s’agit cette fois d’un titre à la troisième personne, très proche du hack’n slash et qui donne une idée de la perte de Konami lorsqu’il s’est rendu compte que la poule aux œufs d’or ne pondait plus.

Les nouvelles collines silencieuses

Ils ont pris leur temps, mais Konami a finalement rouvert le coffre des surprises. Silent Hill revient avec plusieurs nouveaux épisodes, dont un remake et un film interactif. C’est tout ce que nous savons pour l’instant :

Remake de Silent Hill 2

Suivant la piste laissée par Resident Evil avec ses remakes qui se sont si bien adaptés au public (nouveaux et vétérans), il semble que Konami va essayer la même stratégie avec cette saga qui a partagé l’importance avec les zombies Capcom pendant plusieurs années il y a des années. C’est ainsi qu’arrive ce remake de Silent Hill 2, une version qui viendra exclusivement sur PS5 au cours de la première année et également sur PC.

Comme on le disait précédemment, le développement tombe entre les mains de Bloober Team, une équipe que l’on connaît déjà après le grand The Medium (qui était déjà un hommage à Silent Hill).

Tombeau de Silent Hill

La deuxième surprise est venue des Annapurna. et, les créateurs du célèbre jeu Stray Kitty passent à la terreur psychologique avec Silent Hill Townfall, qui, avec les studios No Code, apportera ce nouvel opus étroitement lié au Silent Hill original, mais avec des mécanismes de jeu qui ne seront pas ont à voir avec l’horreur de survie classique.

Colline silencieuse f

L’original Silent Hill a marqué un avant et un après dans l’horreur de survie, mais comme de bons Japonais, Konami a dû le ramener à la maison pour terminer son travail. Et c’est que, alors que l’original Silent Hill était situé aux États-Unis, ce nouvel opus appelé Silent Hill f prévoit de proposer une histoire similaire, mais qui se déroule désormais au Japon dans les années 60.

Colline silencieuse : Ascension

L’annonce la plus étonnante à ce jour se présente sous la forme d’une série interactive. On sait très peu de choses pour le moment, seulement qu’il arrivera en 2023 et qu’il vous permettra, à vous et à vos amis, de vivre une expérience en direct terrifiante dans laquelle vous devrez prendre des décisions pour poursuivre le développement de l’histoire. Il est géré par Bad Robot Games, Behavior Interactive, DJ2 Entertainment et Genvid.