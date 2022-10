Configuration système requise pour Call of Duty Modern Warfare II PC, dates de préchargement révélées

En bref : Une semaine avant le lancement de Call of Duty : Modern Warfare II, Activision Blizzard a publié à peu près tout ce que les joueurs doivent savoir avant de commencer le jeu. Le vidage d’informations comprend les heures de lancement et de préchargement, la configuration système requise mise à jour pour le jeu 4K, les détails multijoueurs du jour du lancement, etc.

Ceux qui précommandent Call of Duty: Modern Warfare II peuvent déjà commencer à précharger la campagne, qui sera mise en ligne le jeudi 20 octobre à 10 h 00 TDP (13 h 00 HAE). Le préchargement des modes multijoueur et spec-ops commence le mercredi 26 octobre prochain à 10 h 00 HAP, tandis que le jeu complet sera mis en ligne le lendemain à 21 h 00 HAP (minuit HAE le 28).

La configuration système requise pour Modern Warfare II est similaire à celle de la version bêta de septembre, avec une GTX 960 ou RX 470 sous « minimum » et une 1060 ou RX 580 sous « recommandé ». Ces exigences modestes sont probablement pour un gameplay 1080p à 60 images par seconde. Les caractéristiques d’Activision pour les fréquences d’images plus élevées et les paramètres 4K répertorient les cartes graphiques les plus récentes telles que les RTX 3060Ti, RTX 3080 ou RX 6800XT. Curieusement, Activision n’a pas mentionné le ray tracing concernant Modern Warfare II. La fonctionnalité n’apparaît pas dans la bande-annonce PC (ci-dessus), donc le jeu peut ne pas l’inclure.

Le dernier titre Call of Duty d’Infinity Ward, Modern Warfare de 2019, prenait en charge les ombres par ray tracing et l’occlusion ambiante. L’année suivante, Treyarch’s Call of Duty: Black Ops Cold War a introduit des réflexions par ray tracing. Cependant, Call of Duty: Vanguard de l’année dernière, des jeux Sledgehammer, a abandonné à la fois le ray tracing et la mise à l’échelle de la résolution DLSS de Nvidia. Modern Warfare II réintroduit DLSS et ajoute XeSS d’Intel (mais pas AMD FSR). Ces évolutions devraient au moins rendre le jeu plus léger sur les PC des utilisateurs.

Le préchargement en accès anticipé de la campagne n’est que de 30 Go sur Steam. Cependant, le jeu complet nécessite 72 Go d’espace. Les exigences de stockage peuvent varier en fonction du cache de ressources haute résolution en option. La fonctionnalité nécessite jusqu’à 64 Go pour 4K, mais 32 Go pour des résolutions inférieures comme 1440p ou 1080p.

Les fans devraient être heureux de voir un besoin de stockage bien inférieur à celui du jeu 2019. Le regroupement de l’ancien Modern Warfare avec le hit gratuit Call of Duty Warzone a gonflé sa taille de fichier en gigaoctets à trois chiffres. Le successeur à venir, Warzone 2, est heureusement un téléchargement autonome.

Le multijoueur sera lancé avec 12 modes de jeu la semaine prochaine : 10 modes traditionnels et deux modes Ground War. Le premier jour, Special Ops commence par trois missions, toutes définies sur la carte Al Mazrah de Warzone 2. Warzone 2 arrive le 16 novembre.

L’année prochaine, Activision lancera une extension payante pour Modern Warfare II au lieu de publier un autre titre complet de Call of Duty.