Erreur 404 : ministère introuvable. Personne ne parle d’innovation, et c’est un énorme problème

« Depuis que le monde a commencé, en Italie la présidence du Sénat vaut trois ministères ». Ce n’est pas la phrase la plus dure parmi celles qui ont fuité de la rencontre entre Silvio Berlusconi et les parlementaires de Forza Italia. Ni celui qui offre les meilleures chances de faire la une des journaux. Mais c’est surtout la phrase qui met en lumière l’état des négociations pour définir l’équipe qui inaugurera le premier gouvernement de ce mandat. Le totoministri est une pratique ancienne qui, ces jours-ci, épaissit le bavardage entre les tables extérieures des bars entre Palazzo Madama et Montecitorio, également grâce à un excellent octobre. Une pratique dont un ministère semble exclu.

Il n’y a certainement rien. On parle d’Antonio Tajani pour les Affaires étrangères (si la vodka le permet), de Matteo Piantedosi pour l’Intérieur, de Guido Crosetto pour le Développement économique ou de Giancarlo Giorgetti pour l’Économie. On parle d’une transformation du ministère de l’égalité des chances, d’un possible ministère de la natalité. Ce qui n’est même pas mentionné, qui n’est pas considéré comme stratégique et qui n’entre pas dans le calcul des négociations, c’est le ministère de l’Innovation ou de la Transition numérique.

Le poids des 40 milliards d’euros prévus dans le PNR

Du 13 février 2021 à aujourd’hui, cet endroit a été occupé par Vittorio Colao, ancien PDG de Vodafone. Avant cela, le ministère de l’Innovation était dirigé par Paola Pisano, professeur de gestion de l’innovation à l’Université de Turin. Maintenant, en marge de quelques antécédents, Alberto Barachini, un sénateur de Forza Italia avec un passé de journaliste chez Mediaset, prend la parole.

Précisons un point. Colao et Pisano étaient tous deux des ministres sans portefeuille, ils n’avaient pas entre les mains de structures avec une capacité de dépense, encore moins un budget à gérer. Leur présence était nécessaire pour traiter des dossiers définis et coordonner la stratégie du gouvernement. Après la pandémie de Coronavirus, la question de la numérisation du pays a pris un tout autre poids.

Selon les données publiées par le ministère du Développement économique. Les fonds alloués au Plan national de relance et de résilience (PNRR) sont de 191,5 milliards d’euros. Le poste de dépenses le plus important concerne la Révolution verte et la transition écologique, un domaine pour lequel 59,47 milliards d’euros ont été alloués. En deuxième position, on retrouve la Numérisation, l’innovation, la compétitivité et la culture avec 40,32 milliards d’euros. Juste pour faire une comparaison, cet article à lui seul est plus que la valeur d’une manœuvre financière réalisée en Italie en des temps sans guerre et sans Covid.

Les dossiers sur la table : le portail des bonus et de la cybersécurité

Les indices pour évaluer le niveau de numérisation d’un pays sont différents. Aucun de ceux qui peuvent être consultés ne place l’Italie en bonne position. Prenons le Desi, l’indice de numérisation de l’économie et de la société utilisé parmi les pays de l’Union européenne. Selon les données de 2022, l’Italie occupe la 18e place sur 27 pays européens, entre la Lettonie et la République tchèque, ce qui n’est pas le meilleur pour un pays du G7.

Le chemin est long et les dossiers urgents ne manquent pas. Le premier est le portail unique des bonus, un projet hérité de la direction de Colao qui devrait permettre aux utilisateurs de voir tous les bonus auxquels ils ont droit. Le projet a déjà avancé mais le Garant de la Vie Privée a indiqué qu’il restait encore plusieurs points à régler.

Cependant, le point le plus important à aborder concerne la cybersécurité. Sous le gouvernement dirigé par Mario Draghi, l’Autorité nationale de la cybersécurité a été ouverte, un organe dirigé par Roberto Baldoni qui devrait augmenter les capacités de défense du pays. La structure est née il y a moins d’un an et avoir un ministère de référence clair est le strict minimum pour lui donner de la force et la rendre stratégique.