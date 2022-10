Le président de TSMC met en garde contre "de sérieux défis" à l’industrie des semi-conducteurs posée par les tensions en Chine

En bref: TSMC met une fois de plus en garde contre les problèmes auxquels lui-même et l’industrie des semi-conducteurs dans son ensemble sont confrontés alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine augmentent et que la perspective d’une invasion chinoise de Taiwan devient plus probable.

TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, est pris au milieu de la querelle entre les États-Unis et la Chine, qui représentait 13 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise entre avril et juin. Ce chiffre était de 17 % pour l’ensemble de 2020, mais les sanctions américaines contre des entreprises chinoises telles que Huawei et l’industrie des puces du pays en général ont eu un impact sur le montant des revenus que TSMC génère auprès des clients chinois.

S’exprimant lors de la convention annuelle de la Taiwan Semiconductor Industry Association (via Reuters), le président de TSMC, Mark Liu, a déclaré: « Le conflit commercial américano-chinois et l’escalade des tensions à travers le détroit ont posé des défis plus sérieux à toutes les industries, y compris l’industrie des semi-conducteurs. »

Liu a ajouté que le gouvernement chinois « n’a jamais cessé de promouvoir son industrie nationale des semi-conducteurs », y compris la conception, la fabrication et le conditionnement des puces.

Le discours de Liu intervient une semaine après que TSMC a obtenu une licence d’un an des États-Unis pour continuer à commander des équipements de fabrication de puces américains qui lui permettront de se développer en Chine. TSMC pourra expédier l’équipement à son usine de fabrication de Nanjing dans le pays.

Les dernières sanctions américaines restreignent les expéditions d’appareils électroniques fabriqués aux États-Unis ou d’autres articles que la Chine pourrait utiliser pour créer des outils ou des équipements de fabrication de puces. Il empêche également les entreprises non chinoises dans d’autres pays d’utiliser des équipements américains pour servir les clients chinois à moins d’avoir obtenu une licence des États-Unis.

En plus des sanctions américaines, l’industrie chinoise des semi-conducteurs continue de subir les effets de ses politiques strictes de Covid et d’une économie en difficulté. Le mois d’août a marqué la plus forte baisse mensuelle de la production de circuits intégrés jamais enregistrée dans la nation asiatique depuis le début des records en 1997.

On craint depuis longtemps que la Chine ne s’empare de TSMC si jamais elle envahit Taïwan, une perspective suggérée par un grand économiste chinois plus tôt cette année. Il a même été question que les États-Unis détruisent leurs installations lors d’un tel événement pour les garder hors des mains de la Chine. Mais TSMC affirme que cela ne serait pas nécessaire compte tenu de la dépendance de l’entreprise à l’égard d’organisations et de fournitures étrangères pour ses opérations.