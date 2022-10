BLUETTI propose de nouvelles offres pour Halloween！🔥🎃

Superbes offres d’Halloween sur les générateurs solaires portables BLUETTI.

Cette année, les enfants qui viennent chercher des bonbons peuvent remplir leurs sacs avec plus que des bonbons gratuits. BLUETTI, leader des centrales portables, décide de leur donner un « Boo » avant qu’ils ne soient privés d’électricité ou que leurs maisons soient hantées par des coupures de courant. Du 20 octobre au 3 novembre, BLUETTI propose une série d’offres spéciales sur les groupes électrogènes, les batteries et les panneaux solaires, allant jusqu’à 600 € de réduction et 179 € de gratuité.

Il n’y a rien de plus horrible qu’une panne pendant que vous vous amusez avec vos amis à la maison ou lors d’une fête en plein air. Avec BLUETTI, le fantôme de la panique et de la contrariété ne vous saisit jamais !

Série EB55/EB70 :Portable PowerStation

EB55 (599€, 649€ )

Le générateur parfait pour le camping, détenant une solide capacité de 537Wh. L’EB55 utilise une chimie de batterie LiFePO4 ultra stable et sûre, associée à un système de gestion de la batterie intégré pour de multiples couches de protection. L’EB55 bénéficie encore d’une réduction de 50€ pour Halloween.

➡️ https://fr.bluettipower.eu/products/bluetti-eb55-station-energie-portable

EB70+PV200 (1.149€, 1.299€ )

Lorsque vous êtes dans la nature et que vous n’avez pas accès aux prises murales, les panneaux solaires sont une nécessité pour générer de l’énergie sans fin partout où la lumière du soleil est disponible. Prenez le combo EB70+PV200 pour bénéficier d’une réduction de 150€ au moins.

➡️ https://fr.bluettipower.eu/products/bluetti-eb70-sp200-groupe-electrogene-solaire

Série AC200 :Puissants généralistes

L’AC200P et l’AC200MAX sont des générateurs polyvalents. Ils peuvent alimenter rapidement votre maison en cas de panne de courant et vous maintenir sous tension lorsque vous êtes au milieu de nulle part.

AC200MAX (2.099€, 2.199€ )

➡️ https://fr.bluettipower.eu/products/bluetti-ac200max

AC200MAX+B230 (3.499€, 3.699€ )

➡️ https://fr.bluettipower.eu/products/bluetti-ac200max-b230

En tant que mise à niveau de l’AC200P, l’AC200MAX est livré avec une batterie LiFePO4 de 2 048Wh et un onduleur à onde sinusoïdale pure de 2 200W. Comme son prédécesseur, l’AC200MAX peut augmenter sa capacité avec deux B230 ou B300 pour atteindre 6.144Wh et 8.192Wh.

Pour se recharger, l’AC200MAX est capable d’accepter jusqu’à 900W d’énergie solaire et 500WA en même temps, et se remplit complètement en 2 à 2,5 heures.

Les panneaux BLUETTI sont fabriqués à partir de cellules monocristallines dont le rendement peut atteindre 23,4 %. En particulier, le PV350 est la dernière innovation, avec une puissance solaire de 350W.

Ceux qui veulent vivre une vie plus verte peuvent envisager les combinaisons suivantes :

B300+PV350(3.199€, 3.299€ )

➡️ https://fr.bluettipower.eu/products/bluetti-b300-pv350

B230+PV350(2.299€, 2.399€ )

➡️ https://fr.bluettipower.eu/products/bluetti-b230-pv350

En plus des offres spéciales pour les combinaisons B230, B300 et Batterie&Panneaux solaires, un DC Charging Enhancer (D050S) sera gratuit pour permettre des méthodes de charge supplémentaires et augmenter le taux d’entrée PV.

➡️ https://fr.bluettipower.eu/products/dc-amplificateur-de-charge-d050s

Premier modèle 100% modulaire de BLUETTI, l’AC300 est doté d’un onduleur à onde sinusoïdale pure de 3 000 W avec 16 prises. La batterie B300 qui l’accompagne a une capacité de 3 072 Wh. Ce couple classique vous permet de charger simultanément la plupart de vos appareils, petites ou grandes charges. Si vous recherchez une plus grande capacité, l’AC300 avec deux B300 offrant une puissance de stockage de 6.144Wh serait satisfaisant.

AC300+B300 (3.699€, 3.999€ )

➡️ https://fr.bluettipower.eu/products/bluetti-ac300-b300-groupe-electrogene-solaire

AC300+2/B300 (5.999€, 6.398€ )

➡️ https://fr.bluettipower.eu/products/bluetti-ac300-2-b300-groupe-electrogene-solaire

AC300+B300+3/PV200 (5.299€, 5.499€ )

➡️ https://fr.bluettipower.eu/products/bluetti-ac300-b300-3-sp200

AC300+B300+3/PV350 (6.399€, 6.699€ )

➡️ https://fr.bluettipower.eu/products/bluetti-ac300-b300-3-pv350

L’un des points forts de l’AC300 est sa charge ultra-rapide, avec 3 000 W fournis par une prise murale et 2 400 W par des panneaux solaires. Il atteint une puissance maximale de 5 400 W en combinant le courant alternatif et la charge solaire. Prenez AC300&B300 avec trois pièces de panneaux solaires de 350W, ce combo est une vraie coupe au-dessus du reste, et peut vous faire économiser 200€ sur son PDSF original de 6.999€.

Série EP500:Home Power Backup

EP500 (4.699€, 4.999€ )

➡️ https://fr.bluettipower.eu/products/bluetti-ep500-station-energie

EP500+3/PV350(6.999€, 7.499€ )

➡️ https://fr.bluettipower.eu/products/bluetti-ep500-3-sp350-2000w-5100wh

L’EP500 est conçu pour l’alimentation de secours à domicile. Avec une batterie LiFePO4 de 5.100Wh et un onduleur CA de 2.000W, l’EP500 peut prendre en charge votre maison pendant les coupures de courant pendant plusieurs jours.

L’EP500 n’est pas seulement une source d’alimentation de secours à domicile, mais aussi une solution pour économiser sur les factures d’électricité en exploitant l’énergie solaire. Couplé à des panneaux solaires, l’EP500 absorbe 1 200 W d’énergie solaire et stocke l’énergie libre pour une utilisation ultérieure. Achetez l’EP500 avec trois PV300, vous pouvez économiser 500€ cette fois-ci et beaucoup dans le futur.

EP500Pro (5.499€, 5.699€ )

➡️ https://fr.bluettipower.eu/products/bluetti-ep500-pro

L’EP500Pro va plus loin en fournissant une alimentation de secours en cas d’urgence. Une capacité de 5.100Wh, une puissance de sortie de 3.000W AC, une entrée solaire de 2.400W et une fonction UPS flexible sont des caractéristiques précieuses qui témoignent d’une station d’alimentation solide. Tout comme la structure de l’EP500, elle est mobile et peut être surveillée à distance par BLUETTI APP.

À propos de BLUETTI

Avec plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie, BLUETTI a essayé de rester fidèle à un avenir durable grâce à des solutions de stockage d’énergie verte pour une utilisation intérieure et extérieure tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tout le monde et le monde. BLUETTI est présent dans plus de 70 pays et a la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet de BLUETTI à l’adresse https://fr.bluettipower.eu/.