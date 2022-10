Starlink Aviation fournira un Internet par satellite à 350 Mbps dans les avions

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Starlink est déjà disponible sur terre et en mer, et bientôt vous pourrez profiter du service Internet mobile par satellite dans les airs. Starlink Aviation est facturé comme une option de connectivité Internet en vol à haut débit et à faible latence qui fonctionnera quel que soit votre emplacement. Selon le post Twitter de SpaceX, les passagers auront accès au service à partir du moment où ils monteront dans leur avion.

Le service promet jusqu’à 350 Mbps à chaque avion avec une latence aussi faible que 20 ms, permettant des activités en ligne auparavant impossibles sur un vol telles que les jeux en ligne, les appels vidéo et la connexion à des réseaux privés virtuels.

Starlink apportera sa technologie aux avions en utilisant un terminal aérodynamique low-profile doté d’une antenne à réseau de phase à direction électronique conçue pour améliorer la fiabilité, la redondance et les performances. Chaque kit comprend un Aero Terminal, une alimentation électrique, deux points d’accès sans fil et tous les harnais nécessaires.

Avec Starlink, les passagers pourront accéder à Internet haut débit et à faible latence dès qu’ils monteront dans leur avion → https://t.co/bcn8jvpKgi pic.twitter.com/mDDQou1ZA3 — SpaceX (@SpaceX) 19 octobre 2022

Le prix est fixé entre 15 500 $ et 25 000 $ par mois pour des données illimitées avec des frais matériels uniques de 150 000 $. Je n’ai aucune idée de comment cela se compare en termes de tarification Internet commerciale, mais au moins un opérateur de charter a déjà publiquement soutenu le service et s’attend à ce qu’il soit installé d’ici la fin de ce mois.

Il est également difficile de savoir si cela est destiné aux grands avions de ligne commerciaux ou aux petits opérateurs charters comme JSX. Quoi qu’il en soit, c’est une commodité que l’un ou l’autre secteur pourrait tirer parti de la concurrence pour mettre plus de mégots dans les sièges. La façon dont les compagnies aériennes décident de fixer le prix du service et tentent de récupérer une partie des coûts de maintenance du réseau leur appartient.

Starlink a eu une année 2022 chargée. La société a lancé un service pour les camping-cars en mai et en juillet, Musk et la société ont annoncé Starlink Maritime pour les bateaux, navires, yachts et plates-formes pétrolières, Royal Caribbean s’inscrivant pour le plus grand déploiement de Starlink dans le l’industrie du voyage. En septembre, Starlink a déclaré vouloir mettre son service Internet sur les autobus scolaires ruraux afin que les enfants puissent faire leurs devoirs pendant leur trajet.