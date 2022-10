LEGO a un gigantesque Iron Man qui réclame une place sur votre étagère

Hulkbuster, le super costume d’Iron Man

Même s’il faut remonter à Avengers : L’Ère d’Ultron, en 2015, pour parler de cette armure très particulière de Tony Stark, on est sûr que vous n’avez pas à faire beaucoup d’efforts pour la visualiser dans votre tête. Et c’est que Hulkbuster est sans aucun doute l’un des costumes les plus spéciaux du super-héros, un armement qu’il a utilisé dans le film susmentionné de la saga infinie pour lutter contre un Hulk à l’époque complètement dérangé et sur lequel Bruce Banner n’avait toujours pas contrôler.

Désormais, un tel design arrive chez LEGO pour le plus grand plaisir des fans, bien qu’il faille plutôt dire des « retours » puisqu’il y avait auparavant deux sets dans le catalogue de la société (actuellement retirés) en l’honneur de cette armure : Hulkbuster : édition Ultron (avec 1 363 pièces) et Hulkbuster d’Iron Man vs. Agent AIM (destiné à un public plus jeune et avec 456 pièces).

Bien sûr, rien à voir avec la nouvelle proposition de la société « briques » qui a présenté un nouveau Hulkbuster pour les plus de 18 ans et avec plus de 4 000 pièces…

lego hulkbuster

LEGO assure que son nouvel ensemble « capture l’ampleur et la puissance du Hulkbuster MK44 qui apparaît dans Avengers : L’ère d’Ultron » et avec une telle taille ce n’est pas pour moins : le chiffre résultant de l’assemblage des 4 049 pièces du pack a une approximation de 52 cm de haut, 7 cm de large et 24 cm de profondeur, le résultat est l’une des constructions les plus frappantes que l’entreprise ait lancées depuis longtemps.

En plus de ces figurines, Hulkbuster a plus de fonctionnalités à vanter, y compris 3 jets lumineux (1 sur le torse et 1 sur chaque main) et un haut du corps entièrement articulé. Il est également équipé d’un cockpit ouvrant qui représente le même espace à partir duquel Iron Man dirige cette incroyable pièce d’ingénierie. Le super-héros lui-même n’est pas attaché, mais au moins vous trouverez une figurine de Tony Stark dans la boîte contenant des outils et une étiquette de nom en guise de consolation.

One Piece digne des meilleures collections -son numéro officiel est #76210, soit dit en passant- qui ne devrait pas manquer dans l’étagère de tout fan de Marvel et qui sera prête pour la campagne de Noël, mise en vente le 9 novembre – bien que si vous êtes un membre LEGO VIP, vous pouvez l’acheter à partir du jour 4 pour vous assurer de ne pas en manquer.

Et le prix ? Eh bien, évidemment aussi gigantesque que le chiffre lui-même : 549,99 euros qui est accroché comme une étiquette sur le plateau. Si vous savez déjà que c’est exactement ce que vous vouliez, nous n’avons pas grand-chose de plus à vous dire : notez la date de sortie et bon assemblage.