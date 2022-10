Le nouveau camion électrique de Tesla a déjà été repéré en panne au bord d’une autoroute

Les premiers exemplaires du camion électrique de Tesla seront vendus en décembre. Pepsi en a déjà réservé une centaine.

« Regardez. C’est un camion Tesla, je le vois de mes propres yeux ». Serge The Car Hauler est un petit youtubeur. Il compte 9 000 abonnés et ses vidéos n’obtiennent généralement que quelques dizaines de vues. Il y a quelques jours, cependant, il a eu son coup de chance. Serge conduisait un camion sur une route près de Fremont, en Californie. Il a repris la route qui coulait sous ses roues quand à un certain point il a dû s’arrêter.

À côté de lui, dans une allée d’entrée, se trouvait un camion Tesla complètement arrêté. On ne sait pas pourquoi il était garé, mais à côté se trouvait une camionnette d’assistance, également de marque Tesla. Le véhicule était en panne et bloquait également la circulation autour de lui. Serge a continué à filmer puis a posté l’intégralité du clip sur YouTube.

Les prototypes de camions électriques en circulation

Le modèle avec lequel Tesla a décidé d’entrer sur le marché des camions s’appelle Semi et est, bien sûr, un véhicule électrique. Officiellement il n’a pas encore été vendu : le premier acheteur à le recevoir sera Pepsi qui en a commandé environ 100 exemplaires. Ils devraient arriver vers décembre. La Tesla Semi représente l’un des défis les plus importants pour l’entreprise fondée par Elon Musk. Ce véhicule peut passer de 0 à 100 km/h en 5 secondes, peut embarquer des charges allant jusqu’à 36 tonnes et parcourir environ 800 kilomètres en autonomie.

Le réseau d’alimentation : les Megachargers

Tesla a également créé une série de bornes de recharge appelées Megachargers en Californie, encore plus puissantes que les Superchargers. Accroché à ces colonnes, en une demi-heure environ, le Semi pourra récupérer l’énergie nécessaire pour déplacer ses quatre moteurs sur encore 600 kilomètres. A moins qu’il ne tombe à nouveau en panne sur l’autoroute.