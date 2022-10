Comcast augmente les vitesses de la plupart de ses clients Internet Xfinity

En bref : Comcast est en train d’augmenter les vitesses de connexion Internet pour des millions de clients aux États-Unis. À partir de cette semaine, les clients nouveaux et existants abonnés au forfait Performance Starter / Connect verront leurs vitesses de téléchargement passer de 50 Mbps à 75 Mbps tandis que ceux du niveau Performance / Connect More passeront de 100 Mbps à 200 Mbps.

De même, les clients Performance Pro / Fast passeront de 300 Mbps à 400 Mbps, ceux avec des forfaits Blast / Superfast verront leur plafond de téléchargement passer de 600 Mbps à 800 Mbps et les clients Extreme Pro / Gigabit passeront de 900 Mbps à 1 Gbit/s.

Comcast marque ses forfaits différemment en fonction de la partie du pays dans laquelle vous vivez.

Bill Connors, président de Xfinity chez Comcast, a déclaré que le nombre d’appareils connectés dans les foyers Xfinity avait augmenté de 12 fois depuis 2018, ajoutant que le besoin d’un Internet rapide, fiable et sécurisé continuera de croître.

Les changements auront un impact sur plus de 20 millions de foyers Xfinity à travers les États-Unis, nous dit-on.

Les boosts de vitesse sont toujours les bienvenus. En réalité, ceux des niveaux d’entrée de gamme tireront le meilleur parti des changements, en particulier dans les foyers comptant plusieurs membres en lice pour la bande passante en même temps.

Le mois dernier, Comcast a lancé un déploiement multi-gig qui atteindra plus de 50 millions de foyers et d’entreprises dans 34 villes et villages avec un service Internet 2 Gbps avant la fin de 2025. La passerelle Wi-Fi 6E de la société, lancée plus tôt cette année, joue un rôle clé dans la connexion des nombreux appareils sans fil des consommateurs.

Comcast continue de pousser l’ensemble de son réseau vers le 10G. À ne pas confondre avec la 5G mobile (qui indique cinquième génération), 10G est le nom de la technologie qui permettra à Comcast de fournir à terme des vitesses symétriques de plusieurs gigabits sur les connexions câblées déjà installées dans des dizaines de millions de foyers et d’entreprises. , sans avoir à creuser les cours et les quartiers (un clin d’œil subtil aux installateurs de fibre que vous avez peut-être vus perturber votre quartier ces derniers temps).