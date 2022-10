Voulez-vous être un YouTuber ? Ces 5 caméras sont parfaites pour le vlogging

De plus en plus de personnes sont encouragées à télécharger des vlogs et à se diriger vers les réseaux sociaux. Il y a ceux qui se contentent d’un simple téléphone portable, tandis que d’autres veulent donner à leur travail une qualité supplémentaire et recherchent des équipes dédiées pour accomplir cette tâche. Trouver la bonne caméra pour votre travail n’est pas une tâche facile, mais si vous avez besoin d’un peu d’aide, voici cinq caméras de vlogging pour tout le monde.

GoPro Hero 11 Noir

Bien qu’il s’agisse d’une caméra d’action, de nombreux utilisateurs ont déclaré avoir opté pour les caméras GoPro pour enregistrer leurs émissions en direct et leurs vidéos pour les réseaux sociaux.

La GoPro Hero 11 Black est une caméra continue, bien que ce ne soit pas du tout négatif. C’est l’appareil parfait pour tous ceux qui recherchent une solution simple, avec peu de poids et avec d’excellents résultats. De plus, c’est une caméra qui possède de nombreux accessoires, vous pouvez donc la protéger si vous allez enregistrer des vidéos en mouvement ou si vous bougez beaucoup pendant vos enregistrements.

L’expérience GoPro Hero 11 Black est encore intensifiée avec le Creator Kit, qui est une cage de caméra qui non seulement protège la caméra et ajoute des boutons plus accessibles, mais comprend également un microphone canon pour améliorer l’enregistrement sonore.

Canon EOS R10 (et R7)

Le Canon R10 est un appareil photo simple et puissant, non seulement pour le vlogging mais aussi pour débuter dans le monde de la photographie et de la vidéo.

Il s’agit d’un appareil photo sans miroir avec un capteur APS-C, et il bénéficie principalement de tous les objectifs pour la monture RF que la marque japonaise a lancé ces dernières années. Le R10 est un appareil photo facile à utiliser, bien que plus complexe à utiliser que les autres propositions. Son point fort est l’enregistrement vidéo au format 4K sans limitation de durée.

Si le R10 ne vous convient pas par hasard, ou si vous préférez un équipement un peu plus complexe, le Canon EOS R7 est également une option à considérer. Ils sont très similaires dans presque tous les aspects, mais le R7 a un meilleur viseur, un stabilisateur d’image, un obturateur plus rapide pour la photographie et une durée de vie de la batterie plus longue.

Fujifilm X100V

Nous le savons. Le Fuji X100V est né comme tous les appareils photo de cette série pour tous les amoureux de la photographie de rue. Mais à la fin, l’utilisateur décide, et nombreux sont ceux qui ont décidé qu’il s’agissait de l’appareil photo idéal pour enregistrer des vlogs.

Il s’agit d’un modèle simple et élégant qui conserve le design de nombreux autres appareils photo Fujifilm. Les amoureux de ce modèle n’en changeraient pour rien au monde, car Fujifilm a réussi un équilibre des couleurs avec cet appareil photo qui est le coup de foudre.

SonyZV-1F

Cet appareil photo vient d’être présenté par Sony, et il vient de prendre pied sur un marché où nous avons déjà deux excellents appareils photo comme le ZV-1 et le ZV-E10.

Le Sony ZV-1F est censé être quelque chose comme votre premier appareil photo de vlogging. C’est une caméra simple, très compacte, légère et conçue pour pouvoir être utilisée par toute personne n’ayant pas encore beaucoup de connaissances en création vidéo.

Comme d’habitude dans cette série, le ZV-1F est un appareil photo capable de s’adapter à de nombreuses situations. Si vous recherchez une qualité d’image, un bon son et ne vous compliquez pas du tout la vie, vous devez absolument garder un œil dessus.