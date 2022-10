Microsoft licencie moins de 1 000 employés dans plusieurs divisions

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Microsoft est devenu le dernier géant de la technologie à licencier des employés, encore une fois, car le ralentissement économique affecte même les titans de l’industrie les plus établis. Hier, la société a supprimé des emplois dans plusieurs divisions et sites dans le cadre d’un mouvement que Microsoft a défini comme des « ajustements structurels ».

Axios écrit que bien que Microsoft n’ait pas confirmé le nombre de personnes qu’il a licenciées cette semaine, moins de 1 000 employés ont été licenciés. Un porte-parole a déclaré à la publication : « Comme toutes les entreprises, nous évaluons régulièrement nos priorités commerciales et procédons à des ajustements structurels en conséquence. Nous continuerons à investir dans notre entreprise et à embaucher dans des domaines de croissance clés au cours de l’année à venir. »

Insider note que les publications sur les réseaux sociaux sur des sites tels que Twitter et Blind suggèrent que les coupes ont couvert la division des jeux Xbox, les missions et technologies stratégiques de Microsoft, les expériences et les appareils, les aspects juridiques et autres. KC Lemson, un vétéran de Microsoft et chef de produit au bureau du directeur de la technologie, a tweeté qu’elle avait perdu son emploi lundi.

Welp, qui a deux pouces et vient d’être licencié de Microsoft ce matin ? 2022 a été toute une année. pic.twitter.com/JfsbwKvKfV – KC Lemson (@kclemson) 18 octobre 2022

Fait intéressant, Microsoft a confirmé en septembre qu’il ajouterait 1 000 employés supplémentaires à ses opérations chinoises et moderniserait ses campus dans le pays au cours des prochaines années.

La menace imminente d’une récession aux États-Unis, qui, selon Bloomberg, est désormais certaine à 100% de se produire au cours des 12 prochains mois, a vu le secteur de la technologie ralentir les embauches et licencier du personnel ces derniers mois. Microsoft a licencié environ 1 800 employés, soit moins de 1 % de son effectif total, en juillet et supprimé certaines offres d’emploi.

Google se serre également la ceinture. Il a souligné les « perspectives économiques mondiales incertaines » pour sa décision de suspendre l’embauche et de redéployer les ressources dans les domaines hautement prioritaires plus tôt cette année. La société mère de Facebook, Meta, a également ciblé le personnel peu performant alors qu’elle cherche à rationaliser ses opérations après que l’entreprise a enregistré sa toute première baisse de revenus en juillet, le même mois où GameStop a annoncé des licenciements.

Snap a déclaré qu’il supprimerait 20% de ses 6 000 employés et qu’il abandonnerait des produits pour lutter contre les difficultés financières en août, tandis que l’application commerciale Robinhood a procédé à deux séries de réductions cette année.

Les entreprises liées à la cryptomonnaie ont été encore plus durement touchées au cours des derniers mois. L’économie en berne combinée à l’hiver crypto a vu plusieurs noms de l’industrie faire faillite ou, dans le cas de Coinbase et OpenSea, réduire le nombre d’employés.