Apple n’aura besoin que de votre iris pour accepter un paiement, que sait-on du prochain spectateur

D’après les rumeurs qui ont émergé jusqu’à présent, le spectateur aura 14 caméras et coûtera 3000 $. Il est destiné aux professionnels et aux entreprises.

Vous pouvez tout acheter, juste avec un coup d’oeil. Selon diverses rumeurs, en 2023, Apple devrait annoncer son nouveau casque pour la réalité virtuelle, et les appareils pourraient être capables de lire l’iris. Vous pourrez accéder aux services, aux comptes et aux paiements à travers vos yeux.

Il y en a qui piaffent et les premières analyses sur les capacités de ces appareils commencent à se répandre. Ce qui a fait le plus de bruit, c’est la possibilité de « payer avec les yeux ». En fait, le spectateur devrait être équipé de capteurs capables de lire l’iris. Une fonctionnalité qui vous permettrait de vous connecter, de vous authentifier et de payer en un seul coup d’œil.

Selon The Information, le casque Apple ressemble à un masque de ski et peut également être porté avec des lunettes. L’appareil devrait intégrer des écrans OLEDoS haute résolution et la puce M2.

Comment ça marche?

Le casque d’Apple devrait avoir 14 caméras et un appareil qui intégrera les composants matériels pour le balayage de l’iris. Il s’agit de la version avancée de Touch ID (reconnaissance d’empreintes digitales) et Face ID (reconnaissance faciale). Et en effet, le système devrait fonctionner de la même manière. Apple en 2022 a déjà fait un pas vers cette nouvelle technologie. Il a mis à jour la façon dont les smartphones sont déverrouillés pour l’adapter à l’urgence Covid. Le smartphone est capable de reconnaître le visage d’une personne même si elle porte un masque, il suffit de lire dans les yeux.

Apple contre Meta

Deux géants courant le même marathon. Impossible de ne pas se laisser tenter par la comparaison. D’un côté la prochaine visionneuse Apple, de l’autre le tout nouveau Meta Quest Pro, présenté en octobre 2022. Deux des 14 caméras de la visionneuse Apple permettront le suivi des jambes. Une fonctionnalité absente de Quest Pro.

Non seulement cela, grâce à la combinaison d’aluminium, de tissu et de verre, il sera également plus léger que le casque de Meta – pour l’instant, ce n’est qu’une supposition. Il est cependant presque certain que le casque d’Apple ne sera pas destiné au marché grand public. Il est destiné aux professionnels et aux entreprises (comme Microsoft HoloLens), et le prix prévu est d’environ 3 000 $.