La deuxième personne la plus riche du monde vend un jet privé pour empêcher les utilisateurs de Twitter de le suivre

Une patate chaude : les milliardaires semblent apprécier les avions privés, en particulier pour les trajets si courts que le reste d’entre nous utiliserait les transports terrestres pour les effectuer. Mais qu’est-ce qu’une personne valant 133 milliards de dollars peut faire lorsque son jet est suivi par des utilisateurs de Twitter qui exposent ses déplacements destructeurs pour l’environnement ? Vendez-le, bien sûr.

Comme l’a rapporté Gizmodo, Bernard Arnault est le PDG de la marque de luxe LVMH et la deuxième personne la plus riche du monde avec une fortune qui le place au-dessus de Jeff Bezos et en dessous du leader Elon Musk sur l’indice des milliardaires de Bloomberg.

Comme d’autres membres du club riche et célèbre, Arnault préfère le confort et l’intimité d’un jet privé. Il est également l’une des nombreuses personnes dont les avions sont suivis sur Twitter à l’aide d’informations accessibles au public et de signaux de transpondeur.

L’un de ces comptes, laviodebernard (L’avion de Bernard), a révélé que le jet privé d’Arnault n’était plus immatriculé en France depuis le 1er septembre 2022. Le milliardaire a admis sur le podcast appartenant à LVMH que le groupe l’avait vendu. « Le résultat maintenant, c’est que personne ne peut voir où je vais parce que je loue des avions quand j’utilise des avions privés », a-t-il expliqué.

Le threads de Bernard, Antoine Arnault, qui est également membre du conseil d’administration de LVMH et directeur de la communication de Louis Vuitton, a déclaré que les concurrents pourraient avoir un avantage en sachant où se trouve le jet de LVMH. Il a confirmé que l’avion avait été vendu au cours de l’été.

C’est l’heure du bilan du mois de septembre 2022 pour les 5 avions de nos milliardaires :

– nombre de vols : 26✈️

– 48,4 heures de vol ⏱️

– vol le plus court : 30min 🤡

– CO2 émis : 203 tonnes « » »

Premier mois sans l'avion de Bernard Arnault (dont il s'est séparé 🥲)

Un autre compte Twitter, I Fly Bernard, a noté que les avions privés utilisés par des millionnaires (et des milliardaires, vraisemblablement) en provenance et à destination de la France avaient émis 203 tonnes de CO2 pendant 48 heures de vols rien qu’en septembre.

L’un des utilisateurs de Twitter les plus connus qui suit les avions privés est Jack Sweeney. Il a des comptes qui suivent Marc Cubain, Bill Gates, Mark Zuckerberg, des célébrités et plus encore. Il suit également les yachts et jets privés des oligarques russes et suit les vols d’avions immatriculés au nom du président Vladimir Poutine et de personnalités russes.

Elon Musk a offert à Sweeney 5 000 $ pour fermer un compte retraçant l’avion du patron de Tesla, car Musk « n’aimait pas l’idée d’être abattu par un cinglé ». Sweeney a dit qu’il le retirerait pour 50 000 $, mais la personne la plus riche du monde ne lui a jamais répondu après avoir dit qu’il considérerait l’offre.