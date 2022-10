Comment Déverrouiller un iPhone Quand on a Oublié le Code ？

Vous savez que votre téléphone est sécurisé lorsque vous avez appliqué code déverrouillage. Mais il n’est pas rare que l’on oublie ce dernier qui s’avère crucial pour utiliser le smartphone.

Les mots de passe et les protocoles de sécurité de l’iPhone et des autres produits Apple sont destinés à protéger vos données. L’absence de code d’accès à ces appareils peut limiter votre accès à l’appareil et vous ne pourrez plus l’utiliser. Outre l’oubli du code d’accès, vous pouvez également être confronté à un problème similaire si vous avez acheté un appareil Apple d’occasion à quelqu’un d’autre. Il y a encore de l’espoir pour vous, et avec le bon outil, vous pouvez facilement contourner le code d’accès de l’iPhone.

Comment déverrouiller l’iPhone si vous oubliez le mot de passe?

Si vous avez oublié le code de votre iPhone, pas de panique ! En lisant cet article, vous obtiendrez deux solutions gratuites et l’une des solutions la plus efficace, rapides et des plus pratiques pour déverrouiller un iPhone sans le code.

Que ferons-nous après avoir oublié le mot de passe de l’écran de verrouillage de l’iPhone?

En premier lieu, vous devez avoir une idée de ce qu’est l’Apple ID si vous êtes un nouvel utilisateur du monde Apple. Nous allons commencer par répondre à cette question qui mérite d’être posée.

Apple fournit divers services comme l’Apple Store, iCloud et iTunes. Vous pouvez utiliser votre identifiant Apple ID pour vous connecter à tous ces comptes sur l’iPhone, le Mac, l’iPod, l’iPhone et d’autres plateformes Apple.

C’est pourquoi il est également connu comme un compte tout-en-un. Vous devrez fournir l’adresse électronique de tout fournisseur de services à Apple ID. Mais vous pouvez oublier votre Apple ID et son mot de passe.

Bonne nouvelle pour vous car vous pouvez réinitialiser votre smartphone avec mot de passe iPhone oublié. Plusieurs solutions sans tracas pour résoudre ce problème.

Vous pouvez y parvenir via iTunes, un outil de réinitialisation d’appareil appelé Tenorshare 4uKey, ou les paramètres de votre iPhone ou encore iCloud.

Cependant, le moyen recommandé pour déverrouiller votre appareil sans Apple ID est d’utiliser le logiciel Tenorshare 4uKey. Examinons désormais ces différentes méthodes.

Comment déverrouiller l’iPhone si vous oubliez le mot de passe de l’écran de verrouillage?

Solution 1: Déverrouiller l’iPhone quand on a oublié le code avec iTunes

Si vous avez synchronisé l’iPhone avec l’ordinateur pour utiliser iTunes, vous pouvez facilement déverrouiller l’iPhone désactivé avec iTunes. Il suffit de connecter l’appareil au système et d’ouvrir iTunes pour restaurer l’iPhone. Voici quelques étapes simples que vous devez suivre pour déverrouiller votre iPhone à l’aide d’iTunes :

Connectez l’iPhone à l’ordinateur et ouvrez iTunes sur votre ordinateur. Choisissez le bon appareil et cliquez sur « Restaurer ». Attendez que le processus soit terminé. Une fois que c’est fait, vous pouvez utiliser votre iPhone sans aucun problème.

Pour

Processus facile pour débloquer l’iPhone sans aucune expérience

Fonctionne bien si l’appareil est synchronisé avec le portable ou l’ordinateur.

Inconvénients

Ne fonctionne pas toujours si vous utilisez le nouvel ordinateur portable pour la récupération.

Vous pouvez perdre des données si vous n’avez pas de sauvegarde.

Solution 2: La solution la plus rapide et la plus pratique quand on a oublié le mot de passe de l’écran de verrouillage de l’iPhone

Si aucune des méthodes susmentionnées n’a fonctionné pour vous pour le code iPhone oublié, un outil authentique de déverrouillage de l’écran de l’iPhone peut résoudre votre problème. Tenorshare 4uKey est un outil unique en son genre qui peut déverrouiller un iPhone si vous avez oublié son code d’accès. Peu importe comment vous avez verrouillé votre ancien ou votre nouvel iPhone, Tenorshare 4uKey peut vous aider à y accéder facilement, même si vous l’avez verrouillé avec Touch ID ou Face ID !

Caractéristiques de Tenorshare 4uKey

Voici quelques caractéristiques clés qui pourraient attirer tous les utilisateurs Apple confrontés à des problèmes de ce type :

Prise en charge de la réinitialisation sécurisée de l’iPhone sans avoir de code d’accès ou d’ID

Déverrouillage de l’iPhone désactivé sans utiliser iTunes ou tout autre produit Apple.

Contournement des protocoles de sécurité et de la clé d’activation sur l’iPhone et l’iPhone

Comment débloquer l’iPhone avec Tenorshare 4uKey ?

Tenorshare 4uKey est conçu pour être utilisé à des fins personnelles et professionnelles. Vous n’avez donc besoin d’aucun type d’expertise pour utiliser cet outil. Voici quelques étapes simples que vous devez suivre pour déverrouiller l’appareil désactivé.

Étape 1 : Installer Tenorshare 4uKey

Vous pouvez facilement télécharger Tenorshare 4uKey sur votre portable ou votre ordinateur. Une fois téléchargé, ouvrez le programme d’installation et installez le programme 4uKey.

➡️ Téléchargement Gratuit de 4Ukey

Étape 2 : Établir la connexion entre l’iPhone et l’ordinateur portable

Utilisez le câble de données pour connecter l’iPhone à l’ordinateur portable et suivez les instructions fournies à l’écran. Tenorshare 4uKey est un outil intelligent qui détectera automatiquement votre appareil.

Étape 3 : Télécharger le paquet de micrologiciels (Firmware)

Après avoir détecté votre iPhone, Tenorshare 4uKey vous demandera de télécharger le paquet de micrologiciels. Commencez le téléchargement et passez à l’étape suivante.

Étape 4 : Commencer à débloquer l’iPhone

Une fois le téléchargement du progiciel terminé, choisissez le bouton « Suprimer le code de Temps d’écran », et Tenorshare 4uKey supprimera le code déverrouillage iPhone oublié en quelques minutes.

Étape 5 : Définir un nouveau code d’accès et profiter de votre iPhone

L’ensemble du processus ne prendra pas plus de quelques minutes et vous serez en mesure de réinitialiser le code d’accès de l’iPhone tout comme le nouvel appareil.

Solution 3: Déverrouiller un iPhone quand on a oublié le mot de passe avec iCloud

Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Find My iPhone dans iOS 8.2. Cette fonctionnalité vous permet de suivre, de localiser et de retrouver l’appareil qui est connecté à Internet. Vous pouvez utiliser la fonction Find My iPhone pour déverrouiller l’iPhone si vous avez déjà activé cette fonction sur votre appareil. Suivez ces étapes pour déverrouiller votre iPhone bloqué avec Find My iPhone :

Vérifiez que vous avez activé la fonction Find My iPhone sur votre appareil iOS. Ouvrez votre Apple ID sur votre ordinateur portable et choisissez l’appareil que vous souhaitez déverrouiller. Effacez l’iPhone, puis définissez le nouveau mot de passe en saisissant les informations de connexion.

Pour

Le processus fonctionne sans installer iTunes

Vous pouvez facilement retrouver votre appareil perdu sans avoir à faire quoi que ce soit.

Inconvénients

Si vous n’avez pas accès à un compte iCloud, il est impossible d’utiliser cette méthode.

Votre appareil doit être connecté à Internet pour que cette méthode fonctionne.

Découvrez également 3 moyens pour déverrouiller iPhone sans code

Conclusion

Un iPhone désactivé peut être frustrant, mais avec l’aide appropriée, vous pouvez déverrouiller un iPhone sans le code. Certaines de ces méthodes sont trop compliquées et certaines ne fonctionnent même pas pour la plupart des modèles. D’un autre côté, Tenorshare 4uKey est un outil polyvalent de suppression des verrous d’activation qui peut vous éviter de nouveaux problèmes. Obtenez votre outil Tenorshare 4uKey maintenant et profitez d’un essai à durée limitée.