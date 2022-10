Les délais de livraison des puces connaissent la plus forte baisse depuis des années à mesure que les pénuries s’atténuent

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La crise des puces a été un sujet tristement familier dans les cycles d’actualités au cours des 12 derniers mois, mais le mauvais vieux temps de la demande dépassant massivement l’offre semble révolu. Les délais de livraison des puces en sont une preuve supplémentaire, qui ont connu leur plus forte baisse depuis des années le mois dernier, avec une baisse de quatre jours.

Selon une étude de Susquehanna Financial Group (via Bloomberg), les délais de livraison – le délai entre la commande d’une puce et sa livraison – étaient en moyenne de 26,3 semaines en septembre. C’est en baisse par rapport à environ 27 semaines le mois précédent. A titre de comparaison, la chute entre juillet et août a été d’une seule journée.

La période d’attente d’août était encore beaucoup plus longue qu’à l’époque pré-Covid – elle n’était que de 12,7 semaines en octobre 2019 – mais l’ampleur de la baisse mensuelle est importante. Bloomberg écrit que toutes les catégories de produits clés ont vu leurs temps d’attente diminuer, la gestion de l’alimentation et les puces analogiques connaissant les plus fortes baisses.

À son apogée, la pénurie de puces a eu un impact massif sur des industries telles que la fabrication automobile. Et quiconque a essayé d’acheter une carte graphique entre le milieu et la fin de 2020 et il y a quelques mois se souviendra à quel point les choses étaient mauvaises.

Ironiquement, de nombreuses industries souffrent maintenant du problème inverse. La demande des consommateurs a chuté après que les fabs ont augmenté leur production, la Russie a envahi l’Ukraine et l’inflation est montée en flèche, ce qui a conduit à des stocks excédentaires. L’offre excédentaire a fait chuter les prix des cartes graphiques, des SSD et de la RAM. Dans le cas de ces deux derniers, les fabricants ont été contraints de réduire leur production. On a également vu des entreprises telles qu’AMD et Intel manquer des projections de ventes et, dans certains cas, licencier des employés.

Mais tous les marchés n’ont pas vu leurs problèmes liés à la pénurie de puces s’atténuer. Le directeur financier de Dell, Tom Sweet, a déclaré le mois dernier que la chaîne d’approvisionnement en PC était de retour à fonctionner plus comme sa norme historique malgré certains problèmes restants, mais le marché des serveurs continue de souffrir en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Cependant, la baisse des délais de livraison pourrait garantir que la prédiction de Sweet selon laquelle les tensions sur le marché diminueront au quatrième trimestre est exacte.