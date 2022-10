Au Canada, vous pouvez maintenant commander du cannabis à la maison avec Uber Eats

L’idée est née de la collaboration avec Leafly, un détaillant de marijuana en ligne. L’objectif est d’endiguer le marché illégal et d’encourager une consommation plus sûre.

À Toronto, vous pouvez ouvrir l’application Uber Eats, commander un gramme de marijuana et attendre qu’on sonne à la porte. Cela fonctionne comme pour la livraison de pizzas à domicile, il suffit d’avoir plus de 19 ans. Une solution créée pour mieux faire face au marché clandestin de la marijuana et encourager les gens à ne pas conduire sous l’influence de drogues.

C’est la première fois que des drogues douces entrent sur une plateforme de commande de nourriture. Depuis 2018, le cannabis au Canada est également légal à des fins récréatives, il sera désormais plus facile de s’en procurer. L’idée vient de la collaboration entre Uber Eats et Leafly, un détaillant de marijuana en ligne.

Comment ça marche?

Les clients peuvent acheter des produits à base de marjiuana sur l’application Uber Eats. Ils doivent sélectionner l’option « Cannabis » pour rechercher des détaillants à proximité, choisir quoi commander dans le « menu », puis attendre la notification pour confirmer la commande. Même procédure que pour commander des plats sur l’application.

Lors de la livraison, cependant, les clients devaient vérifier leur âge et leur sobriété auprès du personnel certifié de CannSell, un programme de formation au détail de cannabis basé en Ontario. « Leafly renforce son marché du cannabis au Canada depuis plus de quatre ans et nous soutenons plus de 200 détaillants. Nous sommes ravis de nous associer à Uber Eats pour les aider et leur donner les moyens d’apporter du cannabis sûr et légal aux habitants de la ville « , a déclaré Yoko Miyashita, PDG de Leafly.

Commentaire sur Uber Eats

« Nous nous associons à un leader de l’industrie. Ces dernières années, nous avons beaucoup investi dans notre activité de livraison et la sélection a énormément augmenté. Uber Eats est rapidement devenu une plateforme polyvalente qui peut être utilisée par une variété d’entreprises, grandes et petites », a expliqué la PDG d’Uber Eats Canada, Lola Kassim.

Il n’est pas clair si ce partenariat veut s’étendre et atteindre d’autres régions du Canada, peut-être même traverser les États-Unis. Uber affirme n’avoir aucun plan officiel, notamment parce qu’aux États-Unis, le cannabis n’est légal que dans certains États. Il faut donc s’attaquer à une franchise inégale.

La stratégie du Canada

Trois ans après la légalisation (début janvier 2022), le gouvernement canadien a publié les dernières données sur la consommation de cannabis dans le pays. Outre les effets les plus évidents, comme l’émergence du marché illégal et la stigmatisation, l’analyse montre qu’en réalité, la consommation n’a pas seulement explosé. Ils ne se sont installés qu’à des niveaux comparables à la pré-légalisation, et les nouveaux clients sont pour la plupart des adultes.