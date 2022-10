Quels sont les 5 téléphones avec le meilleur appareil photo du moment ?

iPhone 14 Pro/Pro Max

Nous commençons par le plus simple à recommander. L’iPhone 14 Pro est un appareil exceptionnel à tous égards. Bien qu’il ne soit pas un mobile véritablement révolutionnaire par rapport à la génération précédente, l’iPhone 14 Pro a su innover au niveau de sa qualité d’image. La technologie Photonic Engine est la clé de l’iPhone 14 Pro, car elle utilise divers algorithmes d’intelligence artificielle pour perfectionner les images à lumière moyenne et faible.

Son nouveau capteur principal de 48 mégapixels offre des images beaucoup plus nettes que la génération précédente. Les photos prises avec ce téléphone ont des couleurs plus vives et un éclairage beaucoup plus élaboré. L’objectif ultra-large est désormais plus performant et le téléobjectif conserve son zoom 3x. Tout cela est également complété par un écran imbattable et de très bonnes finitions.

Google Pixel 7 Pro

Si Apple sort le meilleur appareil photo du marché, Google ne va pas rester les bras croisés. Le Pixel 7 Pro est un smartphone qui améliore considérablement certaines fonctionnalités de son prédécesseur. Cependant, son point fort est encore une fois l’appareil photo.

Le nouveau Pixel dispose d’un zoom optique 5x. Le reste des caméras est maintenu en termes de distance focale et de résolution. Cependant, la photographie numérique fait à nouveau la différence

Les photographies prises avec le Google Pixel 7 Pro montrent que le terminal possède des appareils photo incroyables, étant l’appareil Android qui obtient les meilleurs résultats.

GooglePixel 7

Ce nouveau terminal partage le même processeur Tensor G2 avec le Pro et dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels et d’un ultra grand angle de 12 mégapixels.Le capteur principal peut faire jusqu’à 2x zoom optique. Comme si cela ne suffisait pas, toutes les caméras – y compris la caméra frontale – peuvent enregistrer en résolution 4K à 60 images par seconde.

Le Google Pixel 7 ne décevra pas non plus en termes de traitement d’image, car c’est son point fort. Grâce aux progrès dans ce domaine, nous pourrons prendre de meilleures photos de nuit, affiner les images floues et même appliquer le bokeh vidéo en temps réel.

Xiaomi 12T Pro

Avoir plus de pixels sur le capteur n’indique pas que nous prendrons de meilleures photos. Cependant, Xiaomi a décidé de miser sur un monstrueux appareil photo principal de 200 mégapixels dans son nouveau 12T Pro, complété par un objectif grand angle de 8 mégapixels et une macro.

La décision d’inclure un capteur avec cette résolution est due à deux facteurs : le recadrage et le traitement. En rendant les images si grandes, l’utilisateur peut recadrer les instantanés et créer ensuite différents cadres. De la même manière, les algorithmes bénéficient également d’avoir une entrée avec une plus grande quantité d’informations.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Le dernier produit phare de Samsung n’est pas nul en matière de photographie. Il dispose de quatre caméras : grand angle, ultra angle, téléobjectif et superzoom. L’appareil photo principal dispose d’un capteur de 108 mégapixels avec une ouverture f/1.8. Le capteur qui est couplé à l’ultra large a 12 mégapixels, et les deux zooms ont des capteurs de 10 mégapixels.

D’autre part, c’est un mobile idéal pour créer du contenu, puisque sa caméra frontale a 40 mégapixels et peut enregistrer des vidéos à une résolution de 8K à 24 images par seconde.