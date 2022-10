Un iPhone de première génération vendu près de 40 000 $ aux enchères

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Au cours du week-end, quelqu’un a payé près de 40 000 $ pour un smartphone. Non, ce n’était pas plaqué or ou incrusté de diamants. Il n’avait même pas de caractéristiques décentes – un appareil photo de deux mégapixels, moins de 32 Go de stockage et un écran de 3,5 pouces. Alors, qu’est-ce qui le rendait si précieux? C’était un iPhone de première génération non ouvert.

Business Insider a rapporté que quelqu’un avait payé 39 339,60 $ pour un iPhone dimanche. Le vendeur a répertorié le combiné de première génération dans sa boîte scellée en usine auprès de LCG Auctions le 30 septembre.

« Les collectionneurs et les investisseurs auraient du mal à trouver un exemple supérieur », lit-on dans la liste. « La pertinence et la rareté constituent une formule gagnante pour cet objet de collection brûlant. »

Les enchères pour l’appareil Apple vintage 2007 ont commencé à 2 500 $. La maison de vente aux enchères a estimé que le téléphone se vendrait au moins 30 000 $. Les enchères ont atteint environ 10 446 $ quelques jours seulement avant la clôture et ont stagné. Cependant, les acheteurs de dernière minute se sont affrontés avec acharnement à mesure que la date limite approchait, portant l’offre gagnante à plus de 39 000 $ en seulement 13 offres.

Le téléphone de 15 ans a probablement une batterie à plat (peut-être gonflée et inutilisable), mais cela ne devrait pas avoir d’importance car le collectionneur qui l’a acheté ne l’ouvrira probablement pas pour le savoir. L’appareil emballé « en parfait état » était le modèle 8 Go, qui s’est vendu pour environ 600 $ avec un contrat AT&T de deux ans en 2007, soit environ 860 $ aujourd’hui. Ainsi, l’acheteur a payé plus de 45 fois son coût d’origine après ajustement pour l’inflation.

Pourquoi quelqu’un paierait-il autant pour un appareil qu’il n’utilisera même pas et qui pâlit en termes de fonctionnalité et de puissance par rapport à ses homologues contemporains ?

Les collectionneurs sont un groupe difficile à comprendre. Quelqu’un a acheté un ordinateur Apple-1 signé par le Woz plus tôt cette année pour 480 000 $. Certains amateurs d’enchères ont probablement émis l’hypothèse qu’ils pourraient obtenir plus pour l’article des années plus tard. D’autres ont juste un profond désir de posséder une partie de l’histoire. L’Apple-1 et l’iPhone 1 correspondent certainement à ce projet de loi.

Lorsque Steve Jobs l’a dévoilé le 9 janvier 2007, à la MacWorld Expo, il n’y avait pas d’autre téléphone comme celui-ci. Il est devenu le produit le plus vendu d’Apple et a façonné l’avenir de tous les smartphones à venir.

« [The iPhone is] l’une des inventions les plus importantes et les plus omniprésentes de notre vie », a déclaré LCG dans la description. « [It] a été nommé Invention de l’année par Time Magazine en 2007. »

On ne sait pas combien d’iPhones de première génération sont encore à l’état sauvage, sans parler de ceux qui sont encore scellés en usine, mais il est prudent de dire qu’ils sont rares. Il y a de fortes chances que l’acheteur détienne un précieux morceau d’histoire qui vaudra plus dans les années à venir.