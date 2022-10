Assassin’s Creed a 15 ans : tous les jeux de la franchise

Comme nous vous le disons, c’est l’une des franchises les plus prolifiques de l’histoire et en 2015, elle a décidé de se calmer un peu et d’espacer ses sorties pour proposer une formule différente : des jeux plus gros et en constante expansion avec de nouveaux contenus et des DLC payants qui évitent la saturation. d’avoir à en sortir un par an. Et même si au début c’était comme ça, nous sommes maintenant dans une phase complètement différente qui, la vérité, a été particulièrement applaudie et soutenue par les fans du credo des assassins.

Vous ne vous souvenez pas de tous les jeux qui sont sortis ? Ceux-ci sont.

Assassin’s Creed (2007)

L’original, le premier, que nous avons disponible de mille façons sur consoles avec des versions HD et remasterisées. Mais celui qui a tout déclenché, vous l’avez pour PS3, Xbox 360 et PC, et il nous emmène au 12ème siècle, en Terre Sainte, où nous devrons arrêter l’expansion des Templiers, les ennemis acharnés du assassins. Ici commence l’aventure d’Altaïr, qui pourra visiter les villes de Damas, Acre et Jérusalem dans une expérience de jeu vraiment unique.

Assassin’s Creed Chroniques d’Altaïr (2008)

Suite au succès de la franchise, la Nintendo DS a eu un jeu mineur Assassin’s Creed qui a servi à rassasier les coffres d’Ubisoft car il a très peu contribué à l’histoire de la franchise. En 2010, il est arrivé pour les téléphones portables, iPhone, etc.

Assassin’s Creed II (2009)

Nous voyageons à la Renaissance, par la main du déjà légendaire Ezio Auditore Da Firenze et, comme son nom l’indique, presque toute l’action se déroule dans la célèbre ville italienne de Florence où les arts et les sciences humaines envahissent tout. Évidemment, nous devrons affronter les Templiers de l’époque et leurs plans diaboliques pour s’accaparer tout le pouvoir. Le succès de ce jeu a déjà contribué à consacrer la saga comme l’un des incontournables du monde du jeu vidéo avec des versements annuels.

Découverte d’Assassin’s Creed II (2009)

Ce jeu est une petite extension de ce qui a été vu dans Assassin’s Creed II qu’Ubisoft a développé pour les téléphones Nintendo DS, iPhone et Android. Il s’agit essentiellement d’un jeu de plateforme agrémenté d’une intrigue qui respecte ce que nous avions vu dans le jeu principal. Si vous ne jouez pas, rien ne se passe non plus.

Assassin’s Creed Bloodlines (2009)

Ce jeu est arrivé sur PSP, la première console portable sortie par Sony, et revient sur Altaïr, le héros d’Assassin’s Creed, poursuivant en quelque sorte l’histoire vue dans le premier jeu de 2007.

Assassin’s Creed Brotherhood (2010)

Pour la première fois, Ubisoft a répété le personnage et pratiquement le lieu de son jeu puisqu’il répète Ezio Auditore comme protagoniste et nous restons à l’époque de la Renaissance, luttant contre le pouvoir inquiétant des Borgia. Ce titre a été un succès encore plus grand et a élevé le personnage principal comme le plus pertinent à ce jour de toute la franchise (encore aujourd’hui). C’est comme ça, du moins, que les fans s’en souviennent. Dans ce jeu, en plus, le mode multijoueur arrive pour la première fois, ce qui, comme vous le savez, a été (heureusement) très peu pertinent au sein de la saga.

Assassin’s Creed Réarmé (2011)

La saga s’adapte aux écrans d’iPhone et d’iPad pour nous proposer un jeu coopératif et compétitif où il faut traquer les cibles qui nous marquent. Bien entendu, la perspective devient zénithale, à l’image des deux premiers GTA. Vous souvenez-vous d’eux ?

Révélations d’Assassin’s Creed (2011)

C’est sûrement l’un des meilleurs volets, argumentativement parlant, car nous apprendrons le lien entre l’époque dans laquelle vit Ezio et ce que nous avons vu dans le premier jeu avec Altaïr. De plus, nous nous rendrons à Constantinople dans une récréation très célébrée à son époque pour l’immense extension de tout le territoire à travers lequel nous pouvons nous déplacer avec notre héros.

Souvenir d’Assassin’s Creed (2011)

Comment pourrait-il en être autrement, Ubisoft n’a pas pu résister à la mode des jeux de cartes apparus sur PC et a décidé de faire de même avec sa franchise pour l’amener à l’industrie naissante des jeux vidéo pour smartphones. A cette occasion, nous avions ce titre disponible uniquement pour iPhone.

Assassin’s Creed III (2012)

Tournant clé de la saga pour plusieurs raisons : nous disons au revoir à Ezio Auditore, nous voyageons de l’Europe à l’Amérique du Nord du XVIIIe siècle et, plus précisément, à l’époque de la guerre d’indépendance américaine et, pour la première fois, nous avons des contacts avec la part de la navigation et des navires qui était si importante dans la franchise à partir de ce moment. Tout cela fait de ce jeu l’un des moments clés de la saga. Cette fois, nous entrons dans le skin de Connor Kenway et commençons une histoire intéressante où les assassins et les Templiers sont mélangés de manière sensationnelle qui enrichira le lore de toute la saga.

Assassin’s Creed III Libération (2012)

En tant que produit de cet Assassin’s Creed III, nous avons un épisode indépendant avec Aveline de Grandpré et qui est venu à l’origine pour PS Vita dans les 13 colonies qui ont fini par devenir les États-Unis.En 2014, il y avait une version HD qui a atterri sur PS3, Xbox 360 , PC et plus tard PS4 et Xbox One.

Assassin’s Creed IV Drapeau noir (2013)

Après l’expérience d’Assassin’s Creed III avec les premières phases de navires et de navigation, le quatrième opus a décidé de tout mettre en œuvre en prenant cette nouvelle étape et en l’introduisant constamment. Ce titre est sûrement l’un des plus complets de la saga et celui qui a jeté les bases de tout ce qui est venu plus tard, avec une étape RPG extraordinaire qui nous a permis de contrôler pratiquement tous les détails du jeu. Des batailles navales glorieuses et celle de naviguer sur les océans pour arriver sur de nouvelles îles et de grandes villes comme La Havane pour accomplir des missions. Extraordinaire!

Pirates d’Assassin’s Creed (2013)

Preuve de cette fièvre des mers, cet Assassin’s Creed Pirates pour PC et mobile est arrivé, ce qui réduit l’action à des batailles navales et à un supposé trésor caché qu’il faut trouver.

Assassin’s Creed IV Cri de liberté (2014)

Ce Freedom Cry a d’abord été publié en tant que DLC pour Assassin’s Creed IV Black Flag, mais au fil du temps, il a fini par être publié indépendamment sur PS3. Ne nous demandez pas pourquoi, mais ça l’était. Rare, non ?

Assassin’s Creed Unity (2014)

Ubisoft était ravi d’amener l’action dans sa ville, dans le Paris de la Révolution française avec une reconstitution spectaculaire de la ville lumière, mais étant le premier titre arrivé pour la nouvelle génération de l’époque (PS4 et Xbox One), il l’a fait donc avec un certain nombre d’échecs qui sont devenus de véritables mèmes. En supprimant cela, le temps l’a placé à sa juste place et il fait partie des favoris de certains joueurs qui ne peuvent échapper à l’ampleur de son cadre énorme.

Assassin’s Creed Rogue (2014)

Ubisoft a eu pitié des utilisateurs de PS3 et de Xbox 360 et afin de ne pas les laisser sans Assassin’s Creed cette année-là, ils ont conçu cette version qui a une particularité qui la rend extrêmement spéciale et qui est (SPOILER eye) c’est la seule dans le toute une saga dans laquelle on contrôle un templier luttant contre les assassins. et, oui, vous avez bien lu. Les versions HD sont ensuite venues pour PC, PS4 et Xbox 360.

Assassin’s Creed Syndicate (2015)

Il faut reconnaître que cette prestation est absolument sublime. Il laisse les bateaux de côté et nous met dans un train qui traverse le Londres victorien même où nous pouvons rencontrer Jack l’Éventreur lui-même. Une ville pour nous seuls, des missions sans fin à accomplir et un système de gangs que nous avons dû recruter pour prendre le contrôle de la pègre. Sans oublier les Templiers bien sûr.

Chroniques d’Assassin’s Creed (2016)

Entre 2015 et 2016, Ubisoft a publié une série d’Assassin’s Creeds mineurs appelés Assassin’s Creed Chronicles China, Assassin’s Creed Chronicles India et Assassin’s Creed Chronicles Russia. Son développement et ses arguments ne sont pas canon (pour le moment) et cachent une narration très comique et un jeu de type quasi plateforme.

Origines d’Assassin’s Creed (2017)

Depuis Assassin’s Creed Syndicate, Ubisoft a décidé d’espacer systématiquement les sorties des titres Assassin’s Creed et le résultat a été qu’ils nous ont donné dès lors les meilleurs versements jamais vus. Au moins le plus complet et avec plus de contenu. This Origins est un voyage dans l’Égypte ancienne où le credo des assassins n’existe pas encore, mais un embryon qui sera ce que nous verrons dans son histoire passionnante. Nous ne pouvons pas dire que c’est le meilleur, mais c’est l’un des meilleurs jamais arrivés dans la franchise avec un mode Découverte qui est une encyclopédie visuelle (et jouable) de l’une des civilisations les plus excitantes de tous les temps.

Assassin’s Creed Odyssey (2018)

Après le succès et l’élan que la franchise a acquis avec Assassin’s Creed Origins, Ubisoft nous emmène dans la Grèce antique et les guerres du Péloponnèse avec un jeu qui reproduit pratiquement les mêmes éléments RPG du titre précédent mais ajoute une autre caractéristique qui le rend unique : un système de conquête de territoires qui marquent notre évolution dans l’histoire. Des centaines d’heures de jeu, du contenu supplémentaire avec des DLC et des passes de saison et une perfection conceptuelle qui élève la saga au sommet de l’industrie.

Assassin’s Creed Rebellion (2018)

Jeu pour appareils mobiles qui change l’aspect graphique de la saga pour la rendre enfantine, mais qui revient aux événements d’Assassin’s Creed II The Brotherhood bien que, cette fois, racontant les batailles qui ont eu lieu sur le territoire espagnol entre les membres d’Assassins’ Creed et les Templiers.

Assassin’s Creed Valhalla (2020)

Pour le moment, c’est le dernier des jeux de la franchise, un épisode monumental qui se déroule au IXe siècle et qui nous raconte l’histoire des peuples norvégiens qui se sont rendus en Angleterre pour s’installer. Une énorme carte, des DLC et des passes de saison qui augmentent le jeu principal de dizaines d’heures et trois ans de validité qui en feront le plus long de tous vus à ce jour. Un jeu pratiquement parfait.