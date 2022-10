Le déchaînement d’Amouranth, la star d’OnlyFans : « Mon mari m’oblige à faire des vidéos, il menace de tuer mes animaux »

Kaitlyn Siragusa, alias Amouranth, a maintenant supprimé des vidéos révélant son état. De nombreux utilisateurs ont pris les clips et les diffusent sur les réseaux sociaux.

« Pourquoi avez-vous dit que vous alliez tuer mes chiens? » La star de Twitch et OnlyFans, Amouranth, est au téléphone dans sa chambre avec les lumières LED bleues. Elle filme tout pour dénoncer sur les réseaux sociaux ce qui se passe en elle « dans les coulisses » : un mari violent qui la menace et l’oblige à streamer. De son vrai nom Kaitlyn Siragusa, elle diffuse régulièrement sur Twitch en streaming ou en discutant avec son public, elle compte 5,9 millions de followers. Elle est également une célèbre créatrice d’OnlyFans, qui a révélé en juillet qu’elle gagnait jusqu’à 1,5 million de dollars par mois sur le site.

Personnage controversé, son profil a déjà été suspendu par Twitch pour un contenu explicitement sexuel, comme lécher des micros ou soupirer de manière sensuelle tout en découvrant son corps. Personne ne savait qu’elle était mariée. Une idée de son mari apparemment. Comme Siragusa l’explique dans un clip, il l’aurait forcée à cacher leur relation, probablement pour rendre plus captivante l’image d’Amouranth sur les réseaux sociaux. « Le thérapeute m’a dit que je souffrais de violence psychologique. Je vis pratiquement dans une prison chic », a avoué Siragusa.

Nous sommes le 15 octobre et Siragusa s’exclame « tu m’as fait mal ». Elle répond à son mari qui l’insulte. Les cris proviennent du téléphone portable en mains libres. Il lui dit également « sortez de la maison ». Elle pleure et tout est diffusé en streaming. Peu après Amouranth/Siragusa, elle explique dans une vidéo que son mari a les mots de passe de son compte, menace de lui faire perdre tout son argent et l’oblige à diffuser en direct pour monétiser. tuez vos animaux de compagnie, puis elle redevient gentille et dit que tout ira bien. » En guise de témoignage, elle montre à la caméra les messages que lui envoie son mari. Il la traite de stupide, menace de supprimer ses comptes, de jeter sa marchandise et fermer son compte bancaire.

TWITCH | Les messages diffusés par Amouranth

La vidéo en streaming a été supprimée de la chaîne Twitch de Siragusa, mais des clips circulent sur le réseau pris par les utilisateurs. Plusieurs influenceurs prennent parti en partageant des messages de solidarité. Le streamer de World of Warcraft, Asmongold, a déclaré sur une vidéo Youtube : « J’espère qu’il s’éloignera de ce type. Je pense que la raison pour laquelle il a été diffusé est en fait un appel à l’aide. Il sait qu’elle a été exploitée et l’a diffusée en streaming pour la faire sortir au grand jour. »