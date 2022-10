Combien cela coûte-t-il de faire du travail intelligent maintenant ? Avec l’augmentation des factures, les dépenses augmentent de 800 euros par an

Altroconsumo a publié un rapport montrant comment les coûts des utilisateurs domestiques augmentent pour ceux qui travaillent dans le travail intelligent : en moyenne, on parle d’un + 473 kWh par an et par famille.

Le travail intelligent n’est plus aussi pratique, du moins en Italie. Dans les moments les plus difficiles de la pandémie de Covid, le travail à distance a permis à de nombreuses catégories de travailleurs de réduire certains postes de dépenses. Fini les abonnements véhicules, les chèques-repas économisés et utilisés pour les courses et fini les petites dépenses qui se perdent habituellement dans une journée de travail, du café pris au bar avec des collègues aux frais (et temps) de lavage et de repassage des costumes, costumes. Avec la hausse des prix de l’énergie, les choses pourraient désormais changer. Et pas mal.

Altroconsumo a publié un rapport dans lequel il a calculé combien les factures pourraient augmenter avec le travail intelligent. Pour certains postes de dépenses, les choses ne changent pas. Le réfrigérateur, par exemple, fait partie des appareils les plus énergivores mais malgré cela il n’est pas possible de le débrancher si vous vous absentez toute la journée. Pour les autres postes de dépenses en revanche, la consommation évolue sensiblement, à commencer par l’éclairage et le chauffage.

L’exemple des deux familles

Les analyses d’Altroconsumo ont pris en considération deux familles composées différemment. L’un est composé de deux personnes, un couple sans enfant où ils travaillent tous les deux. L’autre, en revanche, est composé de trois personnes : deux parents et un garçon qui rentre à la maison après l’école. Encore une fois, les parents travaillent tous les deux. S’ils ne faisaient pas de travail intelligent, sur la base d’une estimation de la consommation moyenne, la famille de deux personnes consommerait 1 900 kWh par an, tandis que la famille de trois personnes consommerait environ 2 700 kWh.

En restant chez soi en smart working, la consommation augmente. Il faut tenir compte de l’éclairage, qui sera toujours allumé, de l’utilisation du four et de la cuisinière (avec lesquels maintenant vous devrez aussi cuisiner le déjeuner) et par conséquent du lave-vaisselle, qui devra faire plus de cycles pour satisfaire la Besoins.

Si les prix de l’énergie restent inchangés dans les prochains mois, l’utilisation du système de climatisation est également à prendre en compte, même en comptant l’augmentation des températures estivales. À tout cela, il faut également ajouter les coûts de l’énergie utilisée pour faire fonctionner le moniteur et le PC pendant toutes les heures de travail.

De combien augmente le prix de l’électricité

Les coûts augmentent donc beaucoup. Concrètement, pour une maison avec deux personnes de 1,9000 kWh par an, on passe à une facture de 2,333 kWh par an, avec une augmentation de 433 kWh par rapport à une année où les deux personnes travaillaient tous les jours au bureau. La variation, selon les prix actuels, devrait avoisiner les 298 euros. Peu de changements pour la famille de trois personnes : dans ce cas, le coût annuel de la facture d’électricité augmenterait de 323 euros, nécessaire pour payer les 473 kWh supplémentaires.

De combien augmente le prix du gaz

Si l’augmentation de la facture d’électricité est de 300 euros, les coûts du gaz pourraient être encore plus élevés. Dans ce cas, en effet, rester chez soi toute la journée avec une température comprise entre 19° et 20° pendant l’hiver pourrait augmenter la consommation de gaz de 15% par rapport à la moyenne annuelle.

Il faut ensuite ajouter la consommation de gaz pour la cuisson, même si ce poste aura un impact mineur : ici la part devrait augmenter de 476 euros par an. En ajoutant l’électricité et le gaz, on peut donc facilement atteindre une augmentation moyenne des charges sur la facture d’environ 800 euros pour les deux familles considérées.