Qu’est-il arrivé à Amouranth ? Le streamer dénonce des abus

Kaitlyn Michelle Siragusa, mieux connue sous le nom d’Amouranth, diffuse sur Twitch depuis environ six ans. À plusieurs reprises, Siragusa a été au centre de l’attention pour ses flux controversés qui ont été à la limite des normes de la plateforme en matière de contenu sexuel. Aux premières heures de dimanche dernier, les menaces qu’il a reçues sur son téléphone l’ont fait exploser. Devant des milliers de téléspectateurs, Amouranth a avoué qu’elle est mariée et que son mari contrôle chaque minute de sa vie.

Un appel à l’aide ? Amouranth se confesse à ses disciples

En janvier de ce 2022, Amouranth est allé à la chaîne d’Anthony Padilla. L’intervieweur lui a posé de nombreuses questions sur sa vie personnelle, et Siragusa a répondu très naturellement. Il a raconté sa progression sur différents réseaux Internet, s’est défendu contre les accusations typiques et a raconté des détails de sa vie comme le harcèlement excessif qu’il subit habituellement de la part de certains fans.

Interrogée sur ses relations personnelles, Amouranth a déclaré qu’elle n’avait pas de partenaire et qu’elle n’avait même pas eu de relations sexuelles, ce qui a beaucoup surpris Padilla. Après avoir diffusé ce week-end, tout ce qu’il a dit ce jour-là pourrait être du papier mort. Comme elle l’a avoué dans un direct de plus de 17 heures, elle est mariée et son mari est un agresseur.

Amouranth se confesse en direct sur Twitch

Amouranth a commencé le stream en jouant à Overwatch. Elle semblait calme, jusqu’à ce que son téléphone portable se mette à sonner. C’est son mari qui lui a dit de retirer le jeu vidéo et de commencer à diffuser le bain à remous. Siragusa a explosé et a profité du canal de communication pour faire des aveux. À travers les larmes, la créatrice de contenu a expliqué que son mari contrôle totalement ses finances, qu’il menace de tuer ses chiens et qu’elle vit continuellement menacée par lui.

Amouranth a révélé qu’elle avait un mari, tout en révélant ses abus Il a menacé de tuer ses chiens, de prendre tout leur argent et de la forcer à diffuser. (1/4) 16 octobre 2022 • 10:50

Kaitlyn est même allée jusqu’à dire que c’est lui qui décide du type de stream qu’elle finit par faire, du thème et du nombre d’heures qu’elle passe devant la caméra. Pendant le direct, il a montré quelques captures dans lesquelles on peut voir clairement le type de traitement qu’il y a de lui et le ton sur lequel il lui parle. Apparemment, c’est aussi lui qui l’a forcée à dire qu’elle était toujours célibataire.

Y a-t-il autre chose de connu sur Amouranth ?

Malheureusement non. Après une émission en direct d’un peu plus de 17 heures au cours de laquelle la streameuse a publiquement dénoncé son mari, le statut de Kaitlyn reste un mystère.

C’est ainsi que s’est terminé le stream d’Amouranth après avoir exposé dans un direct de +17h que son mari la menace de faire le contenu pour lequel ils la critiquent tant. La porte s’ouvre et la connexion au flux tombe, c’est peut-être la chose la plus hardcore que j’ai vue en 2022. 16 octobre 2022 • 12:47

Le streaming s’est arrêté brusquement. Alors qu’elle lisait ses followers, une voix s’est fait entendre derrière lui lui demandant si elle avait pris ses médicaments. Peu de temps après, la porte derrière elle s’ouvre et le ruisseau se coupe. Certains considèrent que la personne qui a répondu à la porte est l’assistant que vous avez embauché. Cependant, depuis que le direct a été coupé, le statut de Kaitlyn reste inconnu.

Pour l’instant, les réseaux sociaux ont déplacé le sujet avec les petits clips qui ont été récupérés du direct, qui a été complètement retiré de Twitch.

Cette polémique survient quelques jours seulement après que la streameuse a publiquement dénoncé que certains harceleurs l’avaient persécutée lors de l’événement TwitchCon.