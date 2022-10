Actualisation de l’iPad Pro avec du silicium M2 attendu d’un jour à l’autre

En bref : Apple serait à quelques jours du lancement d’une version actualisée de l’iPad Pro avec un processeur amélioré. Les modèles améliorés, nommés J617 et J620, seront proposés avec des écrans de 11 pouces et 12,9 pouces comme les versions actuelles. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ils seront alimentés par le même processeur Apple M2 qui est déjà livré dans le MacBook Air.

Le rafraîchissement sera le premier pour la gamme iPad Pro depuis environ un an et demi. Toutes les déclinaisons de l’iPad Pro de génération actuelle utilisent la puce M1, qui comprend un processeur à huit cœurs (quatre cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité) ainsi qu’un GPU à huit cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs. L’ardoise peut être configurée avec 8 Go ou 16 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage intégré.

Gurman pense que les nouveaux iPad ressembleront à la gamme existante, la conception à bord plat restant pour un autre cycle. La famille iPhone 14 récemment publiée par Apple utilise le même langage de conception.

Apple devrait également publier iPadOS 16.1, la première version iPad d’iOS 16, la semaine prochaine. La sortie pourrait être synchronisée avec le lancement des nouveaux iPads et aura presque certainement lieu avant le 27 octobre, date à laquelle Apple organisera son appel trimestriel sur les résultats.

Dans les nouvelles connexes, Apple travaillerait également sur un nouvel iPad d’entrée de gamme avec un port USB-C. L’ardoise révisée recevra par ailleurs le traitement des bords plats de l’iPad Pro, ce qui l’alignera davantage sur la gamme premium d’Apple. L’iPad d’entrée de gamme ne reçoit généralement qu’une bosse de processeur, ce qui indique que cela marquera une mise à jour importante de la gamme.

Les nouveaux iPads devraient être lancés sur le site Web d’Apple sans la fanfare qui accompagne un événement de presse dédié. Cela est probablement dû en partie au fait qu’ils offriront un niveau égal pour les bosses des caractéristiques du parcours et les conceptions déjà vues. Apple pourrait également vouloir conserver son zeste marketing pour le casque Reality Pro en 2023.