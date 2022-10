GeForce RTX 3070 Ti contre Radeon RX 6800 : 52 points de référence du jeu

Aujourd’hui, nous avons une grande comparaison de référence GPU pour vous, cette fois en mettant la GeForce RTX 3070 Ti contre la Radeon RX 6800. Alors que les GPU de nouvelle génération arrivent et que les prix reviennent à des niveaux sains, il nous reste de « nouvelles » cartes graphiques à prix grand public qui peut être digne de votre considération.

La Radeon RX 6800 semble être bien approvisionnée ces jours-ci et peut être achetée juste en dessous du PDSF (actuellement d’environ 550 $). Il en va de même pour le RTX 3070 Ti qui est facilement disponible en ce moment, à partir de 615 $. Le RX 6800 n’était pas un produit particulièrement populaire, bien que cela soit en grande partie dû à des problèmes de disponibilité qui ont vu AMD se concentrer sur les 6800 XT et 6900 XT au cours des dernières années du boom de la cryptomonnaie.

Le premier GPU de nouvelle génération à arriver est le GeForce RTX 4090, dont nous savons maintenant qu’il est beaucoup plus rapide que n’importe quel produit phare précédent, donc pour ceux qui recherchent des performances ultimes, il vaut probablement mieux y chercher tant que vous pouvez vous le permettre. . Pendant ce temps, alors que ce GPU et d’autres séries RTX 4000 et Radeon 7000 sont annoncés, il est probable que les prix des GPU de génération actuelle, tels que les RTX 3070 Ti et RX 6800, chuteront.

De plus, avec l’extraction de GPU déclarée morte, il y a de fortes chances que le marché des GPU d’occasion soit finalement inondé de GPU, une tempête parfaite qui devrait enfin voir les joueurs récompensés par des options de cartes graphiques moins chères. Bien que nous ne vous recommandions pas nécessairement d’acheter l’un ou l’autre de ces GPU pour le moment, nous sommes intéressés de voir comment ils se comparent fin 2022 sur une gamme de nouveaux jeux, et bien sûr, les derniers drivers d’affichage.

Comme mentionné précédemment, les cartes graphiques Radeon RX 6800 peuvent actuellement être achetées pour aussi peu que 540 $, la plupart des modèles coûtant entre 550 $ et 600 $. Étant donné que le PDSF est de 580 $, il est possible de trouver de bons modèles pour moins que cela.

Ensuite, nous avons la GeForce RTX 3070 Ti qui revendique un PDSF de 600 $, mais même aujourd’hui, elle se vend encore un peu plus cher avec les modèles les moins chers répertoriés à 630 $, bien que la plupart atteignent 680 $.

Il y a un petit avantage de prix pour la Radeon, ce qui n’est pas mal étant donné qu’elle contient deux fois plus de VRAM (16 Go contre seulement 8 Go pour le 3070 Ti), cela dit, le 3070 Ti offre des capacités de traçage de rayons supérieures et à l’heure actuelle DLSS 2.0 est plus largement soutenu. Donc, compte tenu de ces facteurs, vous pourriez vous attendre à payer moins pour le GPU Radeon.

Au total, nous avons testé un grand nombre de 52 jeux à des résolutions de 1440p et 4K en utilisant le Ryzen 7 5800X3D et 32 ​​Go de mémoire à double rangée et à double canal. La barre redimensionnable a été activée dans le BIOS et nous avons utilisé les drivers d’affichage AMD Adrenalin Edition 22.8.2 et GeForce Game Ready 516.94.

Comme d’habitude, nous passerons en revue les données d’environ une douzaine de jeux testés pour fournir des informations supplémentaires, puis nous examinerons tous les jeux dans un seul graphique. Allons y pour ça.

Repères

En commençant par Assetto Corsa Competizione, on retrouve des résultats très comparables entre ces deux GPU à 1440p puisque le 3070 Ti n’était que 4% plus rapide. Cependant, augmenter la résolution à 4K a donné un avantage au GPU GeForce, il était 16% plus rapide atteignant 133 ips en moyenne contre 115 ips pour la Radeon 6800, un avantage de performance assez significatif…

The Outer Worlds n’est pas un excellent titre pour les GPU Radeon car il utilise l’Unreal Engine 4, mais même ainsi, la Radeon RX 6800 est raisonnablement compétitive et nous dirions que les récentes optimisations DX11 d’AMD aident.

En conséquence, le RTX 3070 Ti était 5% plus rapide à 1440p, mais jusqu’à 12% plus rapide à 4K et cela l’a vu augmenter de plus de 60 ips, atteignant une moyenne de 67 ips.

Resident Evil Village a été comparé à l’aide du préréglage de ray tracing et à 1440p, cela a donné au RTX 3070 Ti une mince victoire de 6%, bien qu’il soit intéressant d’augmenter la résolution à 4K neutralisant les marges car les deux GPU rendaient 79 ips en moyenne. C’est l’un des meilleurs exemples de ray tracing pour AMD, alors regardons un exemple moins favorable.

Cette fois, avec Dying Light 2, nous avons activé le préréglage du ray tracing et voici les résultats. Aucun GPU n’est particulièrement impressionnant et même avec un RTX 3070 Ti, vous voudrez descendre à 1080p avec peut-être une expérience de 60 ips.

Bien que le 3070 Ti soit presque 40% plus rapide à 1440p, c’est une victoire quelque peu dénuée de sens. Si vous êtes heureux de jouer en 1080p et que vous souhaitez profiter des effets RT dans ce titre, alors le 3070 Ti est un must.

Cependant, si vous ne vous souciez pas des effets RT ou si vous pensez que les performances qui réduisent de moitié les fréquences d’images ne sont pas justifiées, alors la Radeon 6800 se débrouille bien dans ce titre, offrant 10 % de performances en plus que la 3070 Ti à 1440p et 15 % de plus. à 4K, avec le préréglage de haute qualité activé. Vous regardez également bien plus de 80 ips à 1440p.

Sniper Elite 5 est une version 2022 qui semble bien fonctionner sur les GPU AMD et Nvidia. À 1440p, le RX 6800 n’était que 6 % plus rapide, tandis qu’à 4K, cette marge n’était que de 3 %, soit des performances fondamentalement identiques, les deux dépassant 70 ips.

C’est un bon niveau de performance étant donné que nous utilisons le préréglage de qualité ultra.

God of War joue également bien avec les GPU Ampere ou RDNA2, car le 3070 Ti et le RX 6800 offrent le même niveau de performances aux deux résolutions testées. Nous envisageons également un peu moins de 60 ips à 4K en utilisant le préréglage de qualité ultra qui permet une expérience de jeu à couper le souffle.

Ici, nous avons encore un autre titre à succès récemment sorti dans Halo Infinite, où les deux GPU ont fourni des performances pratiquement identiques. Nous envisageons environ 60 ips à 4K en utilisant le préréglage de qualité ultra qui a fière allure, et au moins pour la partie solo, c’est un niveau de performance satisfaisant.

CS:GO est en grande partie lié au processeur, bien qu’il soit intéressant de voir les performances du RTX 3070 Ti baisser de 17 % en passant de 1440p à 4K, tandis que le RX 6800 a enregistré une baisse de 6 %.

Quoi qu’il en soit, les performances étaient assez comparables dans l’ensemble. Le RTX 3070 Ti était un peu plus rapide à 1440p tandis que le RX 6800 était un peu plus rapide à 4K.

Watch Dogs Legion est intéressant car il s’agit d’un titre sponsorisé par Nvidia et pourtant il joue beaucoup mieux sur la Radeon 6800, même à 4K où 65 fps en moyenne étaient possibles.

La marge de 1440p est énorme, où le GPU Radeon était 21% plus rapide en pompant un impressionnant 119 fps.

Assassin’s Creed Valhalla a été testé en utilisant le deuxième préréglage de la plus haute qualité et à l’aide d’une barre redimensionnable, le RX 6800 est capable d’atteindre 60 ips à 4K et de pousser plus de 100 ips à 1440p.

Cela signifiait qu’il était 27% plus rapide que le RTX 3070 Ti à 1440p et 33% plus rapide à 4K, donc de gros gains ici pour le GPU Radeon.

Forza Horizon 5 fonctionne également bien avec les GPU Radeon et bénéficie énormément du prise en charge de la barre redimensionnable. En conséquence, le RX 6800 était 27 % plus rapide à 1440p et 26 % plus rapide à 4K.

Résumé des performances

Sur la base de la douzaine de jeux que nous venons d’examiner, les RTX 3070 Ti et RX 6800 semblent très proches en termes de performances. Il y avait quelques titres qui favorisaient fortement l’un par rapport à l’autre, mais pour la plupart, les performances semblaient très similaires.

Nous avons passé une semaine à tester un peu plus de 50 jeux, alors allons vérifier ces données…

Par rapport à nos données de référence de l’test du premier jour, le RTX 3070 Ti était 8% plus lent que le RX 6800 à 1440p, bien qu’il ne s’agisse que d’une douzaine d’échantillons de jeu. Un peu plus d’un an plus tard, avec plus de 50 jeux, nous constatons qu’en moyenne, le 3070 Ti est à peine 5 % plus lent.

Si nous voulions supprimer le score Dying Light 2 activé par RT qui peut être considéré comme une valeur aberrante, cette marge change d’un pour cent à 6%, ce qui n’est pas un gros problème dans le grand schéma des choses.

Sauter jusqu’à 4K réduit encore la marge et maintenant le RTX 3070 Ti n’est que 3% plus lent en moyenne, dans les deux cas, les performances sont globalement très similaires.

Il est intéressant de noter que les jeux où le RTX 3070 Ti se comporte bien par rapport à la Radeon 6800 sont principalement basés sur l’Unreal Engine 4 tels que ACC, Gears 5, PUBG, The Outer Worlds et Star Wars Jedi Fallen Order comme principaux exemples.

Pendant ce temps, la Radeon RX 6800 excelle dans des jeux tels que Doom, qui utilise le moteur de jeu id Tech 7, Assassin’s Creed Valhalla qui utilise AnvilNext 2.0, Forza Horizon 5 utilisant le moteur ForzaTech, World War Z utilisant le moteur Swarm, Hitman 3 utilisant le Moteur Glacier 2 et F1 22 utilisant le moteur Ego. Pas un seul jeu Unreal Engine à proprement parler.

Choisir un gagnant

La dernière fois que nous avons comparé la Radeon RX 6800, c’était avec la RTX 3070 d’origine (le modèle non Ti). Nous avons constaté que le prix de la Radeon était trop proche du RTX 3070 et qu’elle avait des performances de traçage de rayons plus faibles. Le DLSS était également un argument de vente clé pour la GeForce, notamment parce que le FSR n’avait pas encore été dévoilé.

Même si la Radeon a deux fois plus de VRAM, il y a peu d’exemples que nous pourrions citer où cela fait réellement une différence. Même aujourd’hui, le RTX 3070 Ti semble assez bien s’en sortir avec seulement 8 Go de VRAM, mais il y a plus de cas où les performances en pâtissent, en particulier avec les effets RT activés.

Dans l’état actuel des choses, une carte graphique RTX 3070 Ti vous coûtera au moins 15% de plus et en dehors du ray tracing, il n’y a presque aucun jeu où elle est 15% plus rapide que la RX 6800. Pourtant, si l’on se fie aux performances moyennes , le RTX 3070 Ti est environ 5 % plus lent, vous payez donc certainement un supplément pour le GPU GeForce.

Le DLSS reste supérieur au FSR, notamment au niveau du support des jeux même s’il s’améliore du côté d’AMD. Dans de nombreux cas, ils sont très proches en termes de qualité d’image que la plupart des joueurs ne remarqueront pas la différence. Ainsi, DLSS est un argument de vente clé plus important pour les cartes graphiques RTX tant que les jeux auxquels vous jouez sont pris en charge mais pas avec FSR, sinon ils sont maintenant à un niveau plus égal depuis la dernière fois que nous les avons comparés.

La grande victoire pour Nvidia est la performance supérieure de traçage de rayons et la grande victoire pour AMD est le tampon VRAM massif à 16 Go. Nous pensons qu’avec des prix relativement proches et des performances de pixellisation assez similaires sur un large exemplaire de jeux, vous ne vous tromperez pas de toute façon.

Si le GPU Radeon était 20% moins cher, il deviendrait le choix évident pour la plupart, mais encore une fois, si vous voulez ces performances de traçage de rayons ou le prise en charge des jeux DLSS, payer une forte prime pourrait en valoir la peine. De même, si le GPU GeForce était 10 à 15 % moins cher, nous pensons que ce serait le choix évident pour la plupart des joueurs.

