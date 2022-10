Apple veut transformer l’iPad en Echo Show avec cet accessoire

C’est pratiquement une évidence que ces dernières années, le seul segment d’appareils qui résiste à Apple est celui des haut-parleurs intelligents qui servent à donner des commandes vocales à l’assistant. Google a ses modèles Home et Nest depuis des années, qu’il vend comme des petits pains, et Amazon a l’Echo, qui, avec ou sans écran, a réussi à se tailler une place importante dans nos propres maisons.

Apple n’appuie pas sur la touche

Cela étant, ceux de Tim Cook se demandent encore pourquoi il n’y a aucun moyen de vendre les HomePods, malgré l’alternative Mini ou l’ancienne capacité à reproduire l’audio avec un certain niveau de qualité qui en font un bon moyen d’écouter de la musique. . Mais la vérité est qu’aujourd’hui, cette gamme d’appareils est complètement marginale dans le catalogue de ceux de Cupertino.

Mais cela pourrait être sur le point de se terminer si les rumeurs autour de l’entreprise se réalisaient, puisqu’elles parlent du développement d’un accessoire curieux que nous pouvons utiliser avec notre iPad. De cette façon, ils pourraient finir par ressembler à l’un de ces Echo Shows que Amazon vend et qui ont un écran pour nous offrir un contenu supplémentaire et des explications pour tout ce que nous leur demandons.

Le fait est que, comme l’a révélé le célèbre leaker Mark Gurman, Apple travaille sur un accessoire qui fonctionnerait comme une base de support pour ses derniers iPads, de telle sorte que nous pourrions les utiliser comme s’il s’agissait d’un écran d’accueil, pas juste pour voir le contenu ou le gérer plus facilement, mais comme une nouvelle façon de se rapporter à Siri et à toutes les choses que nous lui demandons au quotidien.

Il ressemble à un Echo Show, ou à un vieil iMac ?

Comme on peut le voir sur les images conceptuelles qui sont apparues, l’accessoire Apple transformerait l’iPad en une sorte d’assistant virtuel avec un écran dans le style de l’Amazon Echo Show qui, comme dans le cas du modèle avec un 10 pouces, il a un support qui l’oriente vers l’utilisateur, le rendant plus maniable et facile à utiliser.

Cette disposition de l’iPad, qui collerait à la base grâce à un puissant système d’aimants, permettrait à l’utilisateur d’orienter plus facilement l’écran dans différentes directions et d’apporter des tâches telles que passer des appels vidéo avec Facetime ou, par exemple, avoir un ressource à proximité.le temps de cuisiner qui nous permet de projeter sur l’écran les recettes et les ingrédients que nous devons utiliser. De plus, la partie inférieure du système conserverait un haut-parleur à travers lequel nous pourrions mieux écouter l’assistant et même profiter de la lecture de musique ou de contenu multimédia avec un certain degré de qualité.

Selon le leaker susmentionné, « L’année dernière, j’ai signalé qu’Apple explorait un appareil autonome qui combine un iPad avec un accessoire équipé d’un haut-parleur. L’idée est d’offrir quelque chose que les utilisateurs peuvent placer sur la table de la cuisine, dans le salon ou sur la table de chevet. Mais Apple a également travaillé sur un accessoire d’accueil pour iPad qui pourrait être vendu séparément et accomplirait à peu près la même chose. »

Nous verrons quel est le résultat de cette stratégie d’aller au-delà du HomePod tiède.