Le joueur Minecraft recrée tout l’univers connu

Vue d’ensemble : les joueurs de Minecraft ont tout construit, des conceptions architecturales bien connues aux superordinateurs fonctionnels. Mais l’aficionado de Minecraft, Christopher Slayton, a décidé qu’il était temps d’aller plus loin. Et par plus grand, nous entendons qu’il a recréé tout l’univers connu en utilisant uniquement les ressources du jeu de Minecraft.

Les joueurs de Minecraft créent des créations énormes et complexes depuis des années, mais le dernier projet de Christopher Slayton vient peut-être de lui valoir la couronne alors que le nouveau roi de Minecraft construit. Slayton, également connu sur YouTube sous le nom de ChrisDaCow, a passé deux mois à étudier, recréer et partager les merveilles du cosmos en utilisant uniquement des matériaux et des mods Minecraft. Les résultats sont tout simplement époustouflants, surtout compte tenu du support et du temps passé à le construire.

Suite à sa publication initiale sur Reddit sur r/Minecraftbuilds, la vidéo de Slayton a sans surprise reçu plus de 3,2 millions de vues et son nombre d’abonnés est passé à plus de 225 000. La vidéo, qui est également bien produite en soi, suit le parcours du passionné de Minecraft non seulement pour construire mais aussi pour comprendre notre planète, notre système solaire et tout ce qui se trouve au-delà.

La vidéo commence par l’approche pratique de Slayton pour collecter des informations, qui l’implique de faire du parachutisme pour trouver l’inspiration sur la façon de commencer à construire notre propre planète. Slayton a déclaré au New York Times que le voyage de l’idée à une recréation finie de l’univers lui a fait « … réaliser encore plus à quel point c’est beau ».

L’un des nombreux défis de Slayton en cours de route a été de trouver une méthode réaliste pour recréer le comportement de la lumière dans l’espace, puis de l’appliquer à ses corps célestes nouvellement construits. Slayton a utilisé un certain nombre de mods de construction Minecraft, notamment World Edit, des packs de textures de galaxies, Distant Horizons, Optifine et d’autres outils pour créer l’apparence et les effets d’éclairage souhaités.

Les efforts de Slayton sont extraordinaires compte tenu de la quantité de recherche, de calcul, de conception et d’application nécessaires pour construire chaque élément du modèle. À un moment de la vidéo, on peut entendre Slayton demander : « Qu’est-ce que je fais de ma vie ? Je suis assis dans cette petite version en sueur depuis huit heures à essayer de construire la courbe d’un trou noir. » Son travail acharné a sans aucun doute porté ses fruits étant donné la réaction virale à sa création.

Slayton espère continuer à développer des créations Minecraft élaborées. Si son modèle de l’univers est un signe de ce qu’il a prévu pour l’avenir, nous espérons également qu’il continuera. Les fans et autres passionnés de construction Minecraft peuvent trouver plus d’informations et télécharger les constructions de Slayton, y compris l’univers, sur sa page Patreon.