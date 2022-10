Voyez-vous The House of the Dragon doublé? Vous avez manqué le grand sarcasme dans cette scène

Il reste deux chapitres avant la fin de la première saison de House of the Dragon et les fans du monde entier se comptent déjà par millions. C’est ce qui découle du fait d’avoir hérité de la magie de Game of Thrones et, bien sûr, de savoir combiner magistralement tous les éléments pour répéter une formule qui est un succès complet sur la plateforme HBO Max. Parmi les nombreux adeptes de la fiction, il y a évidemment un public espagnol, et en son sein un grand nombre de personnes qui regardent la série doublée en espagnol. Ce n’est généralement pas un problème – nous avons des acteurs de voix fantastiques avec de France -, mais de temps en temps, c’est un obstacle pour saisir le double sens d’une expression ou d’une conversation, exactement ce qui s’est passé dans le dernier chapitre 8…

Le jeu de mots avec Strong

Mettons-nous en situation : dernier souper (jeu de mots) de toute la famille Targaryen à King’s Landing. Viserys Ier vient de quitter ses appartements fatigué et après avoir prononcé un discours dans lequel il demande l’unité de tous et l’arrêt des combats. De toute évidence, le discours n’a pas eu d’effet auprès de sa descendance et dès qu’il a disparu par la porte, Aemond, qui voulait son neveu Lucerys depuis qu’il s’est arraché l’œil, lève un verre avec l’intention de porter un toast très spécial. . Voici comment se déroule le dialogue comme on le voit dans la version doublée en espagnol :

Aemond : Un dernier hommage. À la santé de mes neveux : Jace, Luke et Joffrey. Tout beau et fort comme… un Fort.

Alicent : Aemond…

Aemond : Allez, s’il te plait. Levons nos verres à ces trois gypaètes barbus.

Jacaerys : Répétez-le si vous l’osez.

Aemond : Pourquoi ? C’est juste un compliment. N’êtes-vous pas aussi fort qu’un Strong ?

Le Targaryen fait allusion de manière totalement claire et effrontée au secret de polichinelle que tout le monde sait : que le vrai père de Jacaerys, Lucerys et Joffrey, les enfants de Rhaenyra, est Harwin Strong (et non Laenor Velaryon).

Cependant, en anglais, les mots d’Aemond sont beaucoup plus ingénieux :

Aemond : Dernier hommage. À la santé de mes neveux : Jace, Luke et Joffrey. Chacun d’eux beau, sage… fort.

Alicent : Aemond…

Aemond : Viens… vidons nos verres à ces trois garçons costauds.

Jacaerys : Je vous mets au défi de le répéter.

Aemond : Pourquoi ? Ce n’était qu’un compliment. Ne te crois-tu pas fort ?

Aemond joue avec le double sens dans ce cas que le mot « strong » a : en tant que caractéristique de strong et en tant que nom de famille de Harwin Strong.

Que vous le voyiez en espagnol ou en anglais, vous serez resté avec la même essence de la scène : qu’Aemond provoque ses neveux en les appelant Strong et en faisant allusion à sa bâtarde, mais dans le cas de l’anglais d’une manière beaucoup plus sarcastique et déguisée façon que dans le premier, où c’est trop évident.

Le (mauvais) coup du doublage

Ce n’est pas la première fois que nous devons parler du doublage d’une série, et en effet, sans aller plus loin, lors de la diffusion de Game of Thrones nous en avons eu des similaires. Le plus connu est peut-être celui des célèbres sicansíos, bien qu’à cette occasion les raisons de sa diffusion aient été différentes.

Comme vous vous en souvenez probablement, dans ce cas, le problème était un doublage complètement erroné, résultat de la précipitation et de la pression de travail qu’impliquait une série comme Game of Thrones. De cette façon, les responsables du doublage n’ont même pas vu la scène qu’ils doublaient (en raison du secret de HBO), une annulation complète du contexte qui, associée à une écoute rapide et mauvaise, a fait devenir « Elle ne peut pas nous voir » dans «sicansíos» en espagnol -la scène était quand Daenerys ne voit pas les signaux de torche de Ser Davos depuis les murs de Winterfell, «elle ne peut pas nous voir», «elle ne peut pas nous voir».

Adrian J Rom🏳️‍🌈 @adrianjrom Sérieusement maintenant, SICANSIOS est une opportunité parfaite pour justifier les conditions de merde que les acteurs du doublage doivent endurer, pas pour l’utiliser pour jeter de la merde au doublage, faites-moi une faveur. 01 mai 2019 • 16:00

Des rivières d’encre ont coulé (notamment sur Twitter) à ce sujet, montrant qu’en plus du fait que les gens sont Don Perfecta et qu’il n’y a pas d’erreur -ahem-, consommer des séries doublées en espagnol est toujours à l’ordre du jour. Et très bien qu’il en soit ainsi, si c’est ainsi que vous les appréciez mieux. Il manquerait plus.