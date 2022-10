Y aura-t-il une deuxième saison de House of the Dragon ?

House of the Dragon est la première la plus attendue de HBO depuis la dernière saison de Game of Thrones. Et c’est que les fans de l’univers créé par George RR Martin en redemandent. L’épisode pilote de The House of the Dragon a fait ses débuts avec 10 millions de téléspectateurs à l’heure américaine et 25 millions de téléspectateurs sur la plateforme en ligne la même semaine; un record dans l’histoire de HBO. Le déploiement de la série étant un véritable succès, beaucoup se posent peut-être désormais la question : y aura-t-il ou n’y aura-t-il pas une deuxième saison de la série ?

House of the Dragon est-il écrit par George RR Martin ?

Contrairement aux dernières saisons de Game of Thrones enregistrées par HBO, The House of the Dragon a des livres sur lesquels se baser. La saga A Song of Ice and Fire compte cinq livres publiés, de sorte que les auteurs de la série ne pouvaient se fier au texte original que jusqu’à la fin de la cinquième saison. Là, on a commencé à remarquer à quel point la série faisait des eaux en n’ayant pas d’intrigue littéraire sur laquelle se baser.

House of the Dragon est basé sur le livre Fire and Blood, de George RR Martin, publié le 20 octobre 2018. Ce roman est une histoire complète de la maison Targaryen. L’écrivain avait initialement prévu de publier ce livre après avoir terminé la saga A Song of Ice and Fire, mais avec le retard des deux derniers volumes (Winds of Winter et Spring Dream, encore à paraître), il a décidé de le sortir. Plus précisément, les événements qui se déroulent dans la série HBO apparaissent dans la seconde moitié du volume.

Comme cela arrive souvent à notre cher George RR Martin, il est tellement occupé à écrire qu’il a de la matière pour un deuxième volume des Targaryen. Cela fait de Fire and Blood le premier volume d’un traité scolastique sur toute la dynastie Targaryen à Westeros, et HBO a suffisamment de matériel à faire s’il veut plus de saisons sur les rois et les reines qui succèdent ou précèdent Viserys I Targaryen. L’écrivain lui-même a récemment confirmé cette information sur son blog officiel, où il s’est aventuré à calculer combien d’épisodes la série aura (ou plutôt aura besoin) au total : quatre saisons pour rendre justice à toute l’histoire.

Quant à la confirmation officielle d’une deuxième saison, c’est ce qui nous préoccupe désormais, oui, House of Dragon aura bien une saison 2. Et l’accueil a été tel qu’il restait à peine deux jours avant le deuxième épisode de la série au moment du renouvellement. a été confirmé.

Quand la deuxième saison de House of the Dragon est-elle diffusée ?

La date exacte de la première de la deuxième saison n’a pas encore été annoncée. Les deux derniers épisodes de ce premier bloc ne sont pas encore sortis, qui se termineront le 23 octobre 2022. Étant très optimistes, on pourrait s’attendre à la prochaine saison fin 2023 ; cependant, il est fort probable que nous devrons nous armer de patience jusqu’en 2024.

Après tout, le tournage n’a pas encore commencé et la première saison a pris 10 mois à tourner. C’est sans compter tout le travail de montage et de post-production dont une série fantastique comme celle-ci a besoin. Même s’ils tournent les scènes dans des décors de rêve, les dragons n’ont pas encore été CGI.

À moins que HBO investisse beaucoup d’argent dans un Jurassic Park de dragons qui accélère le processus de tournage, nous avons très peur de devoir attendre un peu avant la date de première de la deuxième saison de House of the Dragon.