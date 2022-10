Microsoft a développé des casques pour l’armée américaine qui risquent de tuer des soldats

Ils ont intégré les HoloLens, des lunettes de réalité augmentée qui utilisent l’interface Ivas, 80% des soldats n’étaient pas satisfaits, en effet ils les jugent dangereuses.

Ils ressemblent un peu à des stormtroopers noirs sans l’armure des stormtroopers. Des soldats américains ont testé des casques Microsoft HoloLens, avec des lunettes de réalité augmentée qui utilisent l’interface Ivas (Integrated Visual Augmentation System). Ils auraient dû fournir une carte numérique, une boussole et améliorer leur visée. Au lieu de cela, ils ont donné envie à 80% des soldats de vomir.

C’est le problème le plus banal et le plus récurrent de la réalité virtuelle. Après trois heures d’utilisation, presque tous les soldats ont souffert de nausées, de maux de tête et de fatigue oculaire. HoloLens aurait échoué quatre tests sur six. Cela ne s’arrête pas là. En plus des effets secondaires (qui affecteraient négativement les performances militaires), les lumières vives des écouteurs rendraient les soldats visibles à des centaines de mètres. Ils pourraient révéler leur emplacement et ainsi les mettre en danger. « Les appareils nous feraient tuer », a déclaré l’un des testeurs à Insider. Non seulement cela, au-delà des nausées, au-delà des lumières, les casques gênent le champ de vision et limitent les mouvements en raison de leur conception volumineuse et lourde.

L’armée s’inspire du métaverse

L’armée tente depuis longtemps d’appliquer les technologies fondamentales du métaverse (réalité augmentée et virtuelle, visualiseurs, simulations 3D et environnements virtuels construits par l’intelligence artificielle) dans le domaine de la défense. Certaines expériences ont fonctionné, d’autres (comme HoloLens) non. En 2014, par exemple, l’Office of Naval Research et l’Institute for Creative Technologies de l’Université de Californie du Sud avaient développé le projet BlueShark, un système qui permettait aux marins de piloter des bateaux et de collaborer dans un environnement virtuel. L’armée de l’air, quant à elle, utilise la réalité virtuelle pour former les pilotes par le biais de simulations. La réalité virtuelle a également été une ressource pour les anciens combattants, pour apaiser la douleur chronique et atténuer les troubles de stress post-traumatique.

Commentaire de Microsoft

« Nous allons de l’avant avec la production et la livraison de l’ensemble de démarrage d’appareils basés sur HoloLens pour remplir notre engagement, nous voulons apporter cette technologie de nouvelle génération à l’armée américaine », explique Micrisoft. L’entreprise, en effet, a annoncé l’année dernière son contrat de dix ans avec l’armée. Il vaut 21,88 milliards de dollars. L’objectif est de créer des casques HoloLens capables de garantir aux soldats la capacité de combattre et de s’entraîner sur une seule plateforme et d’être plus performants. Mais la route semble encore longue.

Mais personne ne s’alarme. Tout le monde avait tout prévu. Les militaires et Microsoft n’avaient pas trop d’attentes. « Nous nous attendons à des commentaires négatifs de la part du client. Les améliorations ont été minimes par rapport aux expériences précédentes », a déclaré l’équipe Microsoft, avant même les tests.