Les cartes graphiques AMD Radeon RX 7000 alimentées par RDNA 3 pourraient être lancées en décembre

Moulin à rumeurs: avec le monde du PC toujours en feu (et pas tout dans le bon sens) suite à l’annonce de Lovelace et au lancement hier du RTX 4090, il est facile d’oublier qu’AMD a ses propres cartes graphiques de nouvelle génération sur le façon. Selon les rumeurs, la série Radeon RX 7000 de l’équipe rouge arrivera en décembre après sa révélation le mois prochain.

L’affirmation provient du leaker ECSM, qui s’est avéré fiable dans le passé en révélant avec précision les dates de lancement du processeur Alder Lake à l’avance. Ils écrivent qu’AMD lèvera le voile sur la série Radeon RX 7000 alimentée par RDNA 3 lors d’une révélation officielle en novembre. C’est quelque chose qu’AMD a déjà confirmé ; l’événement RDNA 3 a lieu le 3 novembre.

Rejoignez-nous le 3 novembre alors que nous lançons RDNA 3 dans le monde ! Plus de détails à venir bientôt! #RDNA3 #AMD pic.twitter.com/oftq1Fjrgt —Scott Herkelman (@sherkelman) 20 septembre 2022

Quelque chose qu’AMD n’a pas confirmé est le calendrier de lancement de RDNA 3. Selon l’ECSM, les deux premières cartes – le « flagship » et le « second flagship » – arriveront dans la seconde quinzaine de décembre. C’est à peu près la même durée que la Radeon RX 6900 XT, qui a été dévoilée le 28 octobre 2020 et mise en vente le 8 décembre.

On ne sait pas exactement ce que l’ECSM entend par le premier et le deuxième produit phare. Il pourrait parler des GPU Navi 31 et Navi 32 ou de deux cartes légèrement différentes basées sur le premier. Il est plus que probable qu’AMD s’en tiendra à la tradition et lancera les Radeon RX 7900 XT et RX 7800 XT en premier.

La dernière partie de l’article d’ECSM affirme que la carte phare RDNA 3 aura du mal à rivaliser avec le RTX 4090 en termes de performances rasterisées et de ray tracing. Mais cela indique qu’AMD proposera des prix beaucoup plus attractifs aux joueurs qui cherchent à en avoir pour leur argent. Le leaker écrit qu’AMD pourrait ne pas être aussi confiant en termes de prix avec la gamme Radeon qu’avec la gamme Ryzen.

RDNA 3 utilisera le processus de nœud 5 nm de TSMC, prendra en charge l’encodage AV1 et, contrairement à la série RTX 4000 de Nvidia, comportera DisplayPort 2.0, apportant avec lui une bande passante de 80 Gbps qui peut Autoriser 240Hz à 4K. La société affirme que l’architecture offrira une augmentation de 50 % des performances par watt par rapport à RDNA 2 grâce à une nouvelle génération d’Infinity Cache, une conception de puces inspirée des récents processeurs Ryzen, un pipeline graphique optimisé et des unités de calcul repensées.

Si vous ne pouvez pas attendre RDNA 3, vous voudrez peut-être consulter l’AMD Radeon RX 6900 XT, qui est maintenant disponible pour moins de 700 $.