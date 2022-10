Là où j’ai dit, je dis… Lufthansa vous permettra d’utiliser les AirTags

Il y a quelques jours, la compagnie aérienne allemande Lufthansa a déclenché toutes les alarmes. Certains clients de l’entreprise se sont plaints sur Twitter de l’étrange politique de l’entreprise sur les AirTags. Lufthansa a répondu que selon la réglementation aérienne, les téléavertisseurs Apple ne sont pas autorisés sur les vols. La nouvelle n’a pas tardé à devenir virale, notamment parce que, règlement en main, Lufthansa n’avait pas raison. Quelques jours plus tard, la compagnie aérienne a déjà fait un ramassage par câble particulier.

Lufthansa interprète une règle dans son style : ça tourne mal

L’expérience AirTags ne s’est pas bien déroulée pour Lufthansa. La compagnie aérienne allemande a commencé le week-end dernier à gronder les clients qui utilisaient ces trackers dans leurs sacs. Les gens se sont plaints sur Twitter, et le profil officiel de l’entreprise a répondu en déclarant que l’utilisation des AirTags était en violation des directives de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

L’information a été publiée dans plusieurs tweets. Ils ne venaient pas tous du même employé, puisque les employés de Lufthansa signent les tweets de leur nom lorsqu’ils écrivent sur le réseau social. Allez, on peut exclure qu’un employé ait perdu son emprise. L’information venait clairement d’en haut. En tout cas, cette mesure n’a pas duré longtemps, car ils n’imaginaient pas que le déménagement allait si mal tourner pour eux.

Lufthansa recule : vous pouvez utiliser vos AirTags

Comme débattre contre un mur. Lorsque les clients de Lufthansa ont demandé à l’entreprise des explications sur cette interdiction, ils ont pris la tangente avec les directives de l’OACI. Ce règlement est chargé de réglementer les appareils qui peuvent être emportés lors d’un vol. Cependant, ceux d’entre nous qui couvrent l’actualité ne prennent pas deux minutes pour vérifier que les AirTags ne sont pas inclus dans la liste des appareils interdits, car ils n’ont pas de batterie, ni n’émettent de hautes fréquences qui pourraient interférer avec le bon fonctionnement de un avion.

Certains experts du monde aérien ont osé dire que l’interdiction n’était rien de plus qu’une tentative de la compagnie d’éviter des poursuites pour bagages perdus.

Avec la réglementation à venir, Lufthansa a continué d’insister sur les réseaux sociaux sur sa position. À tel point que le feuilleton a fini par atteindre les autorités de l’aviation en Allemagne. Enfin, l’évidence s’est produite. Les autorités ont évalué le problème et ont fini par déclarer que les dispositifs de suivi Apple ne présentaient aucun risque pour les vols. Ni par l’utilisation de la pile bouton, ni par la radiofréquence elle-même.

Lufthansa semble ne pas avoir encore informé ses employés

Il est inutile que les autorités allemandes finissent par donner la raison au consommateur si dans la file d’attente à l’embarquement, un employé de Lufthansa ne vous laisse pas monter dans l’avion à cause du port d’un AirTag.

Eh bien, AppleInsider, qui est le média qui s’est le plus déplacé pour découvrir tout ce gâchis, a récemment contacté six travailleurs anonymes de cette entreprise. Interrogés sur cette polémique, trois d’entre eux se croyaient encore interdits. Deux n’avaient même jamais entendu parler de l’interdiction. Et le troisième ne savait pas ce qu’était un AirTag.