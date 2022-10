C’est Cassie et c’est le Marcell Jacobs des robots bipèdes : il court 100 mètres en 24 secondes

Sa structure est calquée sur celle de l’homme. Cassie obtient également de bons résultats sur de longues distances : en 2021, elle a couru les 5 kilomètres en 53 minutes.

Le rythme est incertain. Parfois il perd l’équilibre d’un côté, parfois il perd un peu de rythme et ne suit pas toujours les lignes tracées sur la piste de course. Pourtant Cassie court. Et ça tourne vite. Fin septembre, il a terminé le 100 m en 24,73 secondes à l’Oregon State University, établissant un nouveau record du monde. Cassie n’est pas seulement forte sur la courte distance : en 2021, elle a réussi à terminer la course de 5 km en 53 minutes. Et tout cela sans même avoir un buste ou une tête à regarder. Cassie est le robot bipède le plus rapide jamais construit. Les détracteurs l’ont comparé à une « autruche sans tête », un cas évident de robot shaming.

Cassie a une structure optimisée pour la course. Il a deux jambes avec trois articulations qui reproduisent la structure du système musculo-squelettique humain. La principale différence se situe au niveau de la première articulation de la jambe, celle qui correspond à notre genou. Elle est dirigée exactement dans le sens opposé à la nôtre, une variation qui lui permet de ressembler à un oiseau. Cassie a également son propre fanclub : après sa compétition à l’Agility Robotics de l’Oregon State University, il y avait environ 40 supporters.

La conquête de la démarche bipède

Alan Fern était l’un des entraîneurs qui ont mené Cassie au succès. Professeur d’intelligence artificielle, il a aidé le robot à se déplacer sans tomber, apprenant ce qu’il fallait faire pour équilibrer son poids en fonction de la démarche. Interviewé par le Washington Post, il a expliqué : « C’est le premier grand pas vers des robots humanoïdes faisant un vrai travail dans le monde réel. Parce que maintenant, nous pouvons faire en sorte que les robots se déplacent solidement sur deux jambes ».

Le rêve du robot humanoïde

Les premiers projets de Cassie remontent à 2017. Si le seul but d’un robot était de se déplacer rapidement sur terre, la meilleure solution serait de l’équiper de roues ou tout au plus de chenilles. Le choix de créer des robots bipèdes ne découle pas seulement de l’ambition de voir la structure humaine reproduite dans un robot. Elon Musk, en plus de lancer une ligne de parfums, a également présenté au monde le prototype d’Optimus, un robot bipède dans lequel il devrait à l’avenir effectuer certaines tâches logistiques de manière autonome.

Avoir deux jambes au lieu d’un ensemble de roues ou de chenilles vous permet de mieux vous déplacer dans des environnements difficiles, de surmonter les obstacles et de modifier la hauteur en fonction de la tâche à accomplir. Les jambes valent mieux que les chenilles. Et si développer des solutions bipèdes peut être complexe, il reste toujours la voie de Boston Dynamics, l’entreprise qui produit des chiens robots à quatre pattes qui servent désormais aussi à éteindre les incendies.