L’application Windows 11 Photos prendra en charge iCloud

Microsoft travaille depuis un certain temps sur une nouvelle application Photos pour remplacer l’ancienne, qui est connue pour avoir de mauvaises performances et être assez obsolète par rapport aux autres applications de Windows 11.

Lors de l’événement Microsoft Surface 2022, une nouveauté pour cette nouvelle application a été présentée, destinée aux utilisateurs d’iPhone : ils pourront désormais voir leurs photos stockées dans iCloud directement depuis cette nouvelle application.

Nous pouvons maintenant voir nos photos iCloud à partir de l’application Photos de Windows 11

Microsoft a dévoilé une nouvelle fonctionnalité pour la nouvelle application Photos lors de l’événement Microsoft Surface 2022 : le support iCloud. Cela permettra aux propriétaires d’iPhone de visualiser les photos stockées sur iCloud directement à partir de la nouvelle application Photos sans avoir besoin d’utiliser des outils tiers ou d’accéder manuellement au navigateur de fichiers.

Microsoft a précisé dans l’éventualité où pour cette nouvelle fonctionnalité, nous devions avoir installé le client iCloud pour Windows, qui est disponible pour le Microsoft Store. Une fois installée et configurée, en plus d’avoir la nouvelle application Photos dans sa version 2022.31100.9001.0 ou supérieure, il suffit d’aller sur l’application et nous verrons automatiquement toutes nos photos iCloud.

Cependant, pour cette nouvelle fonctionnalité, en plus d’utiliser la nouvelle application Photos elle-même, nous devons attendre un peu. La nouvelle application Photos est toujours en test pour Windows Insiders, et la nouvelle intégration iCloud ne sera disponible que pour les Windows Insiders abonnés au canal Dev.