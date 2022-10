Elon Musk a lancé sa ligne de parfums : le premier s’appelle « Burnt Hair » et est « omnigenre »

L’homme le plus riche du monde a décidé de se lancer dans un nouveau business. Sa société The Boring Company produira et distribuera le parfum.

« Vendeuse de parfums ». Depuis quelques heures, c’est ainsi qu’Elon Musk se définit sur Twitter. Ses biographes seront contents, qui peuvent désormais ajouter un chapitre supplémentaire aux nombreux secteurs dans lesquels l’homme le plus riche du monde s’est lancé ces dernières années. Récapitulons : guides touristiques, banques en ligne, systèmes de paiement en ligne, voitures électriques, lance-flammes, tunnels, fusées spatiales, réseaux sociaux. Il convient également de noter l’empiètement récent sur le terrain complexe de la diplomatie internationale, avec des solutions proposées à la fois pour la guerre entre la Russie et l’Ukraine et pour les tensions entre la Chine et Taiwan.

Maintenant les parfums. Pour de vrai. A travers The Boring Company, la plus éclectique de ses sociétés, Elon Musk a commencé à trader dans ce secteur. Le premier parfum s’appelle Burnt Hair, cheveux brûlés. Un choix risqué, compte tenu des interminables jeux de mots que Musk aurait pu faire avec une essence aux arômes musqués. Pourtant, l’entrepreneur a déjà qualifié son nouveau produit de « meilleur parfum sur Terre ! ». Pas de déclinaison de genre, Musk a tenu à préciser que sa nouvelle création est « omnigenre ».

Un parfum à l’odeur inconnue

Il n’y a pas d’informations supplémentaires sur le site Web de The Boring Company. On ne sait pas avec quels parfums il a été créé et on ne sait même pas pourquoi un nez plein d’esprit a décidé de donner au parfum un nom aussi exotique. Les cheveux brûlés sont définis comme « l’essence du désir répulsif ». Et encore : « C’est comme s’appuyer sur une bougie à table, mais sans le travail acharné ». Et si vous n’aviez aucun doute jusqu’à présent, la dernière réclamation pour terminer les travaux s’en chargera : « Sortez du lot ! Faites-vous remarquer en traversant l’aéroport ».

Combien coûte le parfum Elon Musk

Au lieu de cela, ce qui est très clair, c’est le prix : dans l’Union européenne, vous pouvez l’acheter pour 104,95 euros. Le parfum n’est actuellement pas disponible mais sera envoyé au cours du premier trimestre 2023. Pour l’acheter, vous pouvez utiliser une carte normale, mais il y aura également la possibilité de l’acheter avec DogeCoin, le cryptomeme auquel Musk a toujours été attaché. Cette crypto est en chute libre : début mai 2021 un Doge s’échangeait à 0,52 euros, maintenant il vaut dix fois moins : 0,062 euros.