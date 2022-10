Coût d’une pompe à chaleur : installation et fonctionnement

Une pompe à chaleur coûte de l’argent – ​​à la fois lors de l’installation et pendant le fonctionnement. Seuls les coûts totaux donnent une vision réaliste du coût ou du bon marché d’une pompe à chaleur par rapport à d’autres types de chauffage.

Les réchauffeurs à huile pure ne pourront plus être installés à partir de 2026. Dans presque tous les cas, l’installation d’une pompe à chaleur est déjà le bon choix – non seulement pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons financières.

Combien coûte l’installation d’une pompe à chaleur ?

Le coût d’installation d’une pompe à chaleur dépend de plusieurs facteurs :

La thermopompe sera-t-elle installée lors de la construction de la maison ou intégrée à une maison existante ?

Des travaux de terrassement ou de forage sont-ils effectués ?

Le système de chauffage sera-t-il refait ?

Les radiateurs sont-ils remplacés ou un chauffage au sol est-il installé ?

La maison est-elle isolée ?

Les extras coûtent en sus. Mais combien coûte normalement l’installation d’une pompe à chaleur ? Installer une maison individuelle existante avec une pompe à chaleur air/eau coûte entre 20 000 et 35 000 euros. Les autres coûts de conversion n’ont pas encore été pris en compte.

Lors de l’installation d’une pompe à chaleur géothermique, des capteurs sont posés (Image : Association allemande des pompes à chaleur)

Si la terre doit être enlevée ou même forée profondément, les coûts d’investissement sont plus élevés. Étant donné que les pompes à chaleur saumure-eau et eau-eau fonctionnent plus efficacement, elles sont généralement moins chères à long terme. Cela dépend donc du type de pompe à chaleur que vous choisissez.

Le remplacement des radiateurs peut coûter entre 5 000 et 10 000 euros et l’installation d’un chauffage au sol peut coûter 20 000 euros. Là aussi, il y a encore beaucoup de place à l’amélioration.

Un consultant en énergie peut estimer les coûts exacts. L’État subventionne ce service de conseil jusqu’à 50 %.

La subvention pour l’installation de la pompe à chaleur peut aller jusqu’à 40 %.

Faibles coûts d’entretien pour les pompes à chaleur

Les coûts d’installation sont donc généralement plus élevés que l’installation d’un système de chauffage au gaz ou au mazout. D’autre part, les coûts de fonctionnement pour l’entretien sont inférieurs.

Les coûts d’entretien d’une pompe à chaleur sont faibles : pas de ramoneur et les données actuelles peuvent être surveillées en permanence via une application (ici l’application Viessmann ViCare).

Cela est dû au fonctionnement d’une pompe à chaleur. Il a aussi besoin d’entretien. Mais comme ce n’est pas aussi complexe qu’un brûleur qui brûle des combustibles fossiles, il y a moins à régler et à réparer.

Il n’y a pas de frais pour le ramonage car une pompe à chaleur ne produit aucune émission.

Faibles coûts énergétiques avec les pompes à chaleur

Même dans les maisons mal isolées, une pompe à chaleur en remplacement d’une chaudière à gaz permet d’économiser 100 à 200 euros par mois. L’Institut Fraunhofer pour les systèmes d’énergie solaire ISE a calculé cela à titre d’exemple. Dans le meilleur des cas, vous pouvez économiser plusieurs milliers d’euros par an.

Les coûts de gaz ou de mazout sont éliminés après l’installation d’une pompe à chaleur. Mais cela augmente la facture d’électricité – même énormément. Dans certains cas, il double.

Les coûts d’électricité augmentent après l’installation d’une thermopompe. Les coûts du gaz ou du pétrole sont éliminés (Image : Pixabay/Gerd Altmann)

La quantité d’électricité dont la pompe à chaleur a besoin n’est qu’un facteur. Cela dépend aussi du type de pompe à chaleur et de son efficacité. Cela dépend également de la quantité de chaleur perdue par la maison, c’est-à-dire de la qualité de l’isolation des murs et des fenêtres. Vous pouvez découvrir la force des effets individuels dans l’article derrière le lien.

La hausse actuelle des prix de l’électricité est un autre facteur. On ne sait toujours pas si ceux-ci resteront élevés à long terme ou s’ils baisseront à nouveau à moyen terme après la fin de la guerre d’Ukraine et un passage réussi aux énergies renouvelables.

Tarifs de l’électricité pour les pompes à chaleur

Étant donné que l’électricité pour la pompe à chaleur est un poste de dépense important et ne devrait pas être une raison pour changer de fournisseur d’électricité, de nombreux fournisseurs d’énergie proposent des tarifs spéciaux pour le fonctionnement des pompes à chaleur.

Il existe des tarifs d’électricité moins chers pour le fonctionnement d’une pompe à chaleur. Il suffit de signer un deuxième contrat (Image : Andrea Piacquadio/Pexels)

Combien d’argent vous pouvez économiser avec cela dépend des tarifs, que vous devez rechercher localement. La condition préalable est toutefois l’installation d’un deuxième compteur électrique. Cependant, ces coûts sont faibles par rapport à l’installation de la pompe à chaleur.

Vous pouvez économiser entièrement les coûts d’électricité de la pompe à chaleur si vous la produisez vous-même – en utilisant le photovoltaïque sur le toit. Encore une fois, un investissement élevé dans l’installation serait compensé par un profit à long terme.

coûts d’une tige chauffante

De nombreuses pompes à chaleur sont équipées d’un élément chauffant. À des températures très basses (généralement inférieures à -5 degrés), l’eau de chauffage est ensuite (en plus) chauffée électriquement afin d’atteindre la température de départ requise. Ce n’est pas très efficace et coûte de l’électricité. Cependant, cela n’est nécessaire que quelques jours par an, voire pas du tout, donc cela ne devrait pas peser lourdement sur la facture d’électricité.

Les pompes à chaleur à air peuvent utiliser un élément chauffant. Cependant, il est au sous-sol, pas dans l’unité extérieure (Image : Vaillant)

Certaines pompes à chaleur modernes n’ont plus besoin d’élément chauffant, même à basse température. Cependant, les pompes à chaleur air/eau avec élément chauffant présentent également un avantage : le système peut être plus petit et donc fonctionner plus efficacement. Cela permettrait d’économiser de l’électricité chaque jour.

Afin de calculer les coûts réels, outre le nombre de jours actifs, la surface de chauffage, l’efficacité de la pompe à chaleur et le prix de l’électricité doivent également être pris en compte.

l’offre et la demande

La demande de pompes à chaleur est bien supérieure à ce que supporte actuellement le marché. Il n’y a tout simplement pas assez d’entreprises spécialisées capables d’installer une pompe à chaleur.

Les entreprises peuvent donc choisir la commande qu’elles acceptent. Une grande est plus attrayante qu’une petite, et une mise en œuvre simple est plus attrayante qu’une complexe. Il est plus facile de trouver une entreprise pour une construction neuve que pour une transformation.

Et attention : certaines entreprises ajoutent beaucoup à leur offre pour tester où se situe le seuil de douleur pour le client – sachant également qu’il existe un niveau élevé de financement gouvernemental.

Conclusion : Obtenez de bons conseils

Il n’est pas si simple d’avoir une vue d’ensemble des coûts d’installation et d’exploitation d’une pompe à chaleur. Parce qu’il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte.

Mais ceci est clair : dans la plupart des cas, le résultat net est une économie. L’installation d’une pompe à chaleur étant onéreuse, il faudra un certain temps pour que votre propre compte soit soulagé.

Cependant, afin d’évaluer correctement la situation sur place et de calculer les coûts avec précision, des connaissances d’expert sont nécessaires. L’entreprise d’exécution et un cabinet de conseil en énergie indépendant vous y aideront. Netcost-security.fr propose également un service d’installation de pompes à chaleur.

Photo vedette : Vaillant