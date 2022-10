Pour jouer au prochain Call of Duty, vous devrez partager votre numéro de téléphone

Pour jouer à Call of Duty Modern Warfare 2 (et plus), vous devez lier votre numéro de téléphone à votre compte personnel de Battle.net, la plateforme numérique d’Activision Blizzard.

Après le succès de la bêta, Call of Duty : Modern Warfare 2 est en préparation. Le mode campagne sera disponible le 20 octobre, tandis que le 28 octobre ce sera au tour du mode multijoueur, l’axe principal du jeu. Cependant, il y a un aspect qui ne convainc pas la communauté, même avant le lancement : pour jouer à Call of Duty Modern Warfare 2, vous devez lier votre numéro de téléphone à votre compte personnel de Battle.net, la plateforme numérique d’Activision Blizzard. C’est une étape obligatoire, sinon il ne sera pas possible de démarrer le titre.

Un choix souhaité par la SSII californienne pour des raisons de sécurité. La saisie de votre numéro de téléphone sera utilisée pour recevoir des notifications de changements importants concernant votre compte, ainsi que pour bloquer les tentatives de connexion suspectes. Cependant, les utilisateurs ne semblent pas enthousiasmés par cette nouveauté, notamment aux États-Unis, où un grand nombre de personnes recourent à des forfaits téléphoniques prépayés, non acceptés par Battle.net. Activision Blizzard a tenté d’endiguer le problème en permettant aux utilisateurs de longue date de se connecter sans obligation de numéro de téléphone, mais pour tous les autres le discours ne change pas.

A noter que saisir son numéro de téléphone ne concerne pas seulement Call of Duty : Modern Warfare 2 mais également les autres titres principaux d’Activision Blizzard. Il s’agit notamment du soft-reboot 2019 de Modern Warfare et du nouvel Overwatch 2. La situation de ce dernier semble encore plus chaotique que celle qui a investi Call of Duty. Lors de la première semaine de lancement, le nouveau jeu de tir free-to-play de Blizzard a fait l’objet d’une saturation des serveurs, d’attaques de hackers, de bugs qui provoquaient des achats automatiques de skins (maintenant corrigés, mais sans le remboursement des « Overwatch Coins »). La nécessité d’un numéro de téléphone pour se connecter à votre compte Battle.net ne fait que compliquer les choses.

De retour dans Call of Duty : Modern Warfare 2, le trailer de lancement officiel du mode campagne est disponible depuis quelques jours. Le titre arrivera fin octobre 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Battle.net et Steam.