Nvidia dévoile la première vague de jeux prenant en charge DLSS 3.0, les nouveaux benchmarks RTX 4080

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le RTX 4090 de Nvidia a enfin été lancé, et avec lui vient la dernière itération de la société de sa technologie Deep Learning Super Sampling, le DLSS 3.0 exclusif à Lovelace. Team Green a déjà annoncé 35 jeux prenant en charge DLSS 3.0. Maintenant, nous savons que cinq d’entre eux l’obtiendront dans la première semaine. Malheureusement pour les fans de Cyberpunk 2077, le jeu de CD Projekt Red n’en fait pas partie.

Nvidia écrit dans son article que le premier jeu AAA à recevoir le support DLSS 3.0 sera Microsoft Flight Simulator le 17 octobre. La simulation est l’un des titres les plus exigeants auxquels vous pouvez jouer aujourd’hui. Selon les chiffres de Nvidia, même le puissant RTX 4090 ne peut « que » gérer 74,7 [email protected] avec des paramètres maximum, mais ce nombre fait plus que doubler à 152,7 fps avec DLSS 3.0 (tous les tests sont effectués en mode performance). Comme vous pouvez le voir dans les graphiques, Nvidia a également montré des chiffres pour les RTX 4080 16 Go et 12 Go inédits, et l’ancienne carte n’est pas trop loin du produit phare.

L’autre gros titre de la liste est A Plague Tale: Requiem, qui sera lancé le 18 octobre. Nous avons récemment entendu la suite de l’excellent Innocence nécessite un RTX 3070 juste pour 60fps @ 1080p. DLSS 3.0 fait plus que doubler les fréquences d’images de la série RTX 4080 inédite tout en ajoutant environ 70 ips aux 106,3 ips déjà impressionnants du RTX 4090.

Les trois autres jeux pris en charge ne sont pas aussi connus que les deux autres : l’accès anticipé à Battle Royale Super People est déjà pris en charge, tandis que Justice : Fuyun Court et Loopmancer le reçoivent aujourd’hui.

Nvidia écrit que le prochain jeu à prendre en charge DLSS 3.0 après Requiem sera F1 2022, bien qu’il indique seulement que la mise à jour arrive « bientôt ».

Il n’y a aucune mention du moment où CD Projekt Red publiera la mise à jour Cyberpunk 2077 qui ajoute le nouveau et amélioré Ray Tracing : Overdrive Mode et le prise en charge du DLSS 3.0, bien que vous puissiez déjà voir à quel point la technologie améliore les performances du jeu tel qu’il a été créé. disponible pour les révisions.

Assurez-vous de consulter notre test complet du RTX 4090 et de toutes nos références, y compris les performances DLSS 3.0 dans plusieurs autres jeux.