Mark Zuckerberg relance le Metaverse : « Nous allons tous y travailler comme si nous étions au bureau. Nous aurons aussi des jambes »

Lors de la conférence Meta Connect, l’entreprise fondée par Zuckerberg a présenté ses plans pour l’avenir. La clé pour accéder au nouveau monde numérique sera la Meta Quest Pro, une visionneuse à partir de 1 799,99 €.

Il y a un an, Mark Zuckerberg a lancé l’une des plus importantes campagnes de rebranding de la Silicon Valley. Son Facebook deviendrait Meta, la société qui devait transporter l’humanité dans le Metaverse. Le voyage en ce moment ne se passe pas très bien, bien au contraire. Cela n’a pas encore commencé, car les rapports internes montrent que les employés eux-mêmes ne sont pas très enthousiastes à l’égard de la destination. Zuckerberg, en revanche, n’a pas lâché un pouce et lors de la conférence Meta Connect il a dévoilé la clé d’accès à son nouvel univers numérique.

Les fonctionnalités de Meta Quest Pro

Tout part du spectateur. Zuck a présenté le Meta Quest Pro, un appareil léger, bien plus puissant que le Quest 2 et bien plus cher. Il sera disponible à partir du 25 octobre pour 1 799,99 euros avec la base de chargement, quelques accessoires et deux manettes pour se déplacer dans l’espace numérique. Les nouveaux écrans LCD garantissent des images plus détaillées, grâce à l’augmentation de la résolution et du contraste.

La batterie positionnée à l’arrière permet à l’ensemble de l’appareil d’être plus équilibré. Intéressant également un composant magnétique à appliquer au spectateur : c’est un masque qui permet de mieux isoler les images transmises. Il fonctionne comme des œillères : lorsque vous l’enlevez, vous pouvez utiliser des applications qui interagissent également avec la réalité physique.

Collaboration avec Microsoft et Adobe

Les images et les exemples sur lesquels Meta s’est concentré dans sa présentation montrent clairement où se déplace le Metaverse. En 1975, Bill Gates, fondateur de Microsoft, était déjà clair sur la direction que prendrait la technologie : « Dans le futur, je vois un ordinateur sur chaque bureau et un dans chaque maison. » Pour Zuckerberg, à l’avenir, le même paradigme sera reproduit, mais au lieu du PC, il y aura un visualiseur.

Toutes les applications du nouveau visualiseur dédié au travail ont été présentées à Meta Connect. Les images sont claires. Les spectateurs pénètrent dans les bureaux, les usines et les studios de design. Ils sont utilisés pour afficher plusieurs écrans virtuels en même temps, pour améliorer les compétences de planification grâce à la réalité augmentée pour faire des réunions avec les avatars de collègues qui se trouvent dans d’autres lieux physiques.

Ce n’est pas qu’une question d’hypothèses. Meta a déjà signé des accords de collaboration avec Microsoft, Adobe et aussi avec le cabinet de conseil Accenture. Des accords qui prévoient la création d’applications optimisées pour le Metaverse. Satya Nadella, PDG de Microsoft, a également confirmé le partenariat : « Ce type d’expérience multi-appareils et multi-écrans sera la base du bureau virtuel du futur ».

Les avatars et le cas des jambes

Ces dernières semaines, Zuckerberg avait publié une image du Metaverse qui avait été inondée de critiques. Le cliché diffusé sur les réseaux sociaux montrait l’avatar du fondateur de Facebook avec si peu de pixels qu’il ressemblait à un protagoniste de l’un des premiers titres Ps1. Il n’est donc pas étonnant que Zuck ait voulu jouer sur cette possibilité pour répondre à toutes les critiques concernant les graphismes de l’avatar.

META | Les nouveaux avatars du Metaverse

En fait, les alter ego numériques de Meta sont apparus beaucoup plus définis dans ces nouvelles images. Meta Quest Pro vous permet également d’enregistrer et de reproduire les expressions faciales des sujets qui l’utilisent. Mais ce n’est pas la seule évolution. Pour la première fois, des modèles Avatar avec jambes ont également été présentés.