Des jeux multijoueurs locaux décontractés arrivent sur les voitures BMW l’année prochaine

Avant-gardiste : Grâce à une nouvelle fonctionnalité de divertissement, les groupes coincés dans certaines BMW auront bientôt une autre façon de passer le temps ensemble. Au début, la plate-forme AirConsole semble être une autre méthode de livraison pour les jeux mobiles, mais elle pourrait faire une comparaison intéressante avec d’autres plates-formes de jeux.

L’année prochaine, les voitures BMW équipées du dernier système d’infodivertissement iDrive de la société auront accès à des jeux multijoueurs locaux occasionnels via AirConsole. Les occupants peuvent contrôler les jeux sur l’écran de la console de la voiture avec leur smartphone.

Le service AirConsole propose une sélection de près de 200 jeux occasionnels de type mobile que les utilisateurs peuvent exécuter via un navigateur, Android TV, Google TV, Amazon Fire TV ou bientôt BMW iDrive. Lorsque les jeux AirConsole s’exécutent sur un écran, ils proposent un code QR que les utilisateurs scannent avec des smartphones pour transformer les téléphones en contrôleurs. Les abonnements commencent à 2 $ par mois, ou les clients peuvent jouer gratuitement avec des publicités.

Exiger des smartphones pour AirConsole semble fastidieux. Cependant, l’utilisation de téléphones comme contrôleurs permet aux utilisateurs de jouer à des jeux multijoueurs locaux sur un seul écran, offrant une expérience de coopération en canapé tout en attendant dans votre voiture.

La seule façon d’obtenir une expérience similaire est d’utiliser une Nintendo Switch avec les Joy-Cons déconnectés et l’écran fixé à l’intérieur du véhicule. Peut-être que jouer à Mario Kart est préférable à jouer à un clone de contrefaçon. Cependant, un abonnement AirConsole est probablement moins cher qu’un Switch avec un jeu si tous les passagers possèdent déjà des appareils mobiles.

L’année dernière, BMW a dévoilé son système iDrive 8, qui combine un affichage du groupe d’instruments et un écran tactile sur un seul écran incurvé de 200ppi. AirConsole sera une autre fonctionnalité ajoutée au système d’infodivertissement en 2023.

Les constructeurs automobiles proposent diverses nouvelles options pour divertir les passagers lors de longs trajets, certaines ciblant les clients de luxe. La BMW i7 xDrive 60 2023 – livrée plus tard cette année et à partir de 120 295 $ – comprend un écran 8K de 31 pouces avec Amazon Fire TV intégré pour offrir une expérience de cinéma maison aux passagers arrière. Les véhicules Tesla proposent depuis un certain temps des jeux vidéo dans leurs systèmes d’infodivertissement, Elon Musk promettant que l’intégration de Steam est en cours.