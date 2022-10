Meta lance le casque Quest Pro VR à 1 500 $, conçu pour travailler dans le métaverse

Vue d’ensemble : le nouveau Quest Pro de Meta est un casque VR/MR haut de gamme idéal pour les cas d’utilisation professionnelle. Les utilisateurs peuvent l’utiliser pour visualiser des modèles 3D de produits, créer autant d' »écrans » virtuels dans un espace de travail réel que nécessaire, interagir et collaborer efficacement avec des collègues distants, et plus encore. Il est également rétrocompatible avec les applications et les jeux Quest 2.

Lors de Meta Connect 2022, Mark Zuckerberg a dévoilé le dernier casque de réalité virtuelle de l’entreprise, le Quest Pro. C’est un casque autonome, tout comme le Quest 2 grand public lancé il y a quelques années, ce qui indique qu’il ne nécessite pas de connexion à un PC ou à une console.

Meta Quest Pro est le premier appareil à utiliser la toute nouvelle plate-forme Snapdragon XR2+ Gen 1 de Qualcomm, qui fournirait une puissance soutenue de 50 % supérieure et des performances thermiques améliorées de 30 % par rapport au chipset Quest 2. Il est également livré avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Il dispose de cinq capteurs externes, offrant aux utilisateurs une vue couleur haute résolution de leur environnement et permettant ainsi des expériences de réalité mixte. Cinq autres capteurs internes suivent les yeux et les expressions faciales de l’utilisateur, permettant l’utilisation du rendu fovéal et rendant les avatars plus naturels. Meta affirme que les images de votre visage et de vos yeux resteront sur le casque et ne seront pas partagées avec des applications tierces.

Le Quest Pro propose également de nouveaux panneaux d’affichage améliorés. Les deux écrans LCD utilisent la technologie de gradation locale et de points quantiques, chacun ayant une résolution de 1 800 × 1 920 et un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz. Meta affirme que les nouvelles lentilles améliorent la netteté et ont une profondeur plus faible, ce qui permet au casque d’avoir un profil de lunettes plus mince. Cependant, la durée de vie de la batterie en prend un coup. Les utilisateurs ne peuvent s’attendre qu’à environ une à deux heures d’utilisation par charge au lieu des deux à trois heures de Quest 2.

Le Quest Pro est livré avec une paire de contrôleurs Quest Touch Pro, chacun comprenant trois capteurs intégrés qui aident à suivre leur position sans avoir besoin d’une ligne de visée vers le casque. Ils présentent également une haptique améliorée et de nouvelles fonctionnalités, telles qu’un capteur de pression pour le repose-pouce pour permettre un geste de pincement naturel.

Le Meta Quest Pro est disponible aujourd’hui en précommande à 1 499,99 $, et il commencera à être expédié le 25 octobre.